Defensoría del Pueblo exige la "separación inmediata" de funcionarios por hallazgo de material electoral en la vía pública

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Defensoría del Pueblo ha exigido separar a funcionarios tras el hallazgo de material electoral en la vía pública. Ello, tras la difusión de una denuncia periodística que reportó que los elementos de votación se encontraban sin resguardo correspondiente.

Defensoría del Pueblo y su solicitud tras hallazgo de cédulas de votación

El organismo autónomo que defiende los derechos fundamentales de los peruanos así como el cumplimiento de los deberes del Estado, este viernes 17 de abril, emitió un pronunciamiento a través de sus canales oficiales luego de la difusión de una denuncia periodística con la que se reveló el hallazgo de cédulas de votación en plena vía pública.

Por tal razón, solicitó la "separación inmediata" de aquellos funcionarios que estaban a cargo del resguardo de dicho material usado en las elecciones 2026. Además manifestó su preocupación ante dicho panorama y exhortó a las autoridades competentes a esclarecer los hechos con celeridad y transparencia.

"De comprobarse la originalidad del material electoral, exigimos la separación inmediata de todos los responsables de tan grave hallazgo que pone en manifiesto no solo una manifiesta negligencia sino, una vez más, la fragilidad del sistema", enfatizó la entidad.

De igual manera, recordó que "la cadena de custodia del material electoral" es "fundamental" con el cual se garantiza la "integridad del proceso y la confianza ciudadana".

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