Juntos por el Perú ha aglutinado tres sectores de la izquierda, indica Guido Bellido

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El congresista Guido Bellido afirmó que el actual escenario político evidencia una reconfiguración dentro de la izquierda peruana, en la que "Juntos por el Perú" ha logrado consolidar una base diversa.

"Juntos por el Perú ha aglutinado tres sectores", enfatizó, al explicar que no se trata de un respaldo individual, sino de una convergencia de corrientes con identidad propia.

JP ha concentrado a tres sectores de la izquierda

Bellido detalló que este bloque está conformado por el núcleo del propio partido, el sector magisterial que apoyó a Pedro Castillo en 2021 y el grupo asociado a Antauro Humala. Describió la composición de esta alianza política que, según indicó, mantiene vigencia en el electorado.

"El conjunto que tenemos en este momento, que es Juntos por el Perú, representa tres sectores. Juntos por el Perú, el sector magisterial del profesor Pedro Castillo, y el sector de Antauro Humala. Son tres sectores", precisó.

El legislador subrayó que el respaldo a esta agrupación no responde a liderazgos aislados, sino a un sentimiento colectivo. Asimismo, sostuvo que, independientemente de las figuras visibles, la población decidirá su voto de manera autónoma.

"No es un voto de una persona, sino es un voto que se concentra en un sentimiento, en un programa. O sea, está orientado que es distinto, porque si no, en este caso, hubiera capitalizado otro sector", explicó.

Advertencia ante la segunda vuelta

En otro momento, el congresista se refirió a una eventual segunda vuelta electoral y consideró que Roberto Sánchez tendría posibilidades de avanzar. Sin embargo, lanzó una recomendación clara.

"El conjunto que tenemos en este momento, que es Juntos por el Perú, representa tres sectores", reiteró, antes de advertir "entrar en componendas" podrían resultar perjudiciales. En esa línea, recordó experiencias pasadas en las que, según dijo, se intentaron imponer intereses dentro del Ejecutivo.

"Todos los sectores progresistas, todos los sectores, ya de manera individual, se van a sumar. Independientemente que digan sus líderes, independientemente. Entonces, la recomendación, más bien, a Roberto Sánchez, es que no entre en componentes, porque ese es el que daña", indicó.

Bellido también cuestionó a ciertos actores políticos que, a su juicio, proyectan prácticas que ellos mismos han normalizado, señalando que existe una cultura de negociación que podría afectar la gobernabilidad.

Las declaraciones de Guido Bellido reflejan un intento por posicionar a Juntos por el Perú como un bloque cohesionado dentro de la izquierda, con capacidad de disputar poder en un escenario polarizado.