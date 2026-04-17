Elecciones 2026: JEE rechaza pedido de Renovación Popular para anular mesas instaladas después del mediodía

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 resolvió rechazar dos nuevos pedidos del partido Renovación Popular, que solicitaba la nulidad de varias mesas de sufragio, esta vez, las instaladas después del mediodía en la jornada electoral del último domingo 12 de abril.

La decisión marca un revés para la estrategia legal del partido, que buscaba cuestionar la validez de votos emitidos en mesas consideradas fuera de plazo permitido.

El pedido de nulidad

Dos días atrás, el personero legal alterno de Renovación Popular, Fernando Sandoval Ruiz, había presentado dos escritos ante los JEE de Lima Centro 1 y Lima Oeste 2. En ellos argumentaba que la instalación tardía de mesas vulneraba lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Además, solicitó un informe detallado de la ONPE que precisara cada mesa instalada fuera del horario legal, adjuntando comprobantes de pago para formalizar el procedimiento.

Renovación Popular solicitó nulidad de mesa instaladas después de las 12:00 p.m.

JEE de Lima Centro 1 declara el pedido como "improcedente"

El JEE concluyó este viernes que la solicitud carecía de sustento suficiente para declarar la nulidad. En su resolución, el organismo electoral señaló que la instalación de mesas después del mediodía no constituye, por sí sola, una causal de nulidad de votos, siempre que se haya garantizado el derecho al sufragio de los ciudadanos, siendo que se dio un plazo extra al día siguiente.

Según señaló la autoridad electoral, el partido nunca precisó tampoco las mesas a las que buscaban dar nulidad, información con la que les resultaba necesaria contar; además de que el cuestionamiento resultaba "genérico y global" a falta de las pruebas antes mencionadas.

Con ello, se reafirma la validez de los votos emitidos en dichas mesas y se descarta la posibilidad de alterar los resultados de la elección presidencial y parlamentaria.

Resolución JEE Lima Centro 1 declara improcedente pedido de Renovación Popular.

La decisión representa un nuevo golpe para Renovación Popular, que buscaba abrir un frente legal en medio de la tensión postelectoral. El rechazo del JEE refuerza la posición de los organismos electorales de garantizar la continuidad del proceso y evitar que recursos de nulidad afecten la legitimidad de los resultados.

El caso pone en evidencia la interpretación de la normativa electoral y la capacidad de los organismos como la ONPE y el JNE para garantizar procesos transparentes. Mientras Renovación Popular insistía en que la instalación tardía vulneraba la ley, el JEE sostuvo que lo fundamental es que los ciudadanos hayan podido ejercer su derecho al voto.