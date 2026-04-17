Emergencia en Loreto: Ya son 1,300 los afectados por dengue y los casos siguen al alza

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La región Loreto vuelve a encender las alarmas sanitarias tras reportar más de 1,300 casos de dengue en lo que va del año. Según informó el epidemiólogo Carlos Álvarez, de la Dirección Regional de Salud (Diresa), la cifra corresponde hasta la quincena de abril y evidencia una tendencia creciente que preocupa a las autoridades.

El especialista señaló que actualmente se observa un incremento de pacientes febriles en los establecimientos de salud, de los cuales un número importante corresponde a casos confirmados de dengue, lo que mantiene a la región en un escenario de alerta sanitaria.

A pesar del aumento reciente, el panorama actual aún está por debajo de lo registrado el año pasado. De acuerdo con la Diresa, existe una reducción del 77% en comparación con el mismo periodo del 2025, cuando se produjo un brote más severo. Sin embargo, la tendencia al alza genera preocupación debido a la rapidez con la que podría escalar la enfermedad.

Zonas más afectadas y hospitalizaciones

El avance del dengue no es uniforme en toda la región. Yurimaguas concentra la mayor cantidad de casos con 581 contagios, lo que representa el 44% del total regional. Le siguen San Juan Bautista con 154 casos, mientras que distritos como Iquitos y Belén reportan cerca de 90 casos cada uno, en provincias como Ramón Castilla y Datem del Marañón también se evidencian incrementos.

En cuanto a la gravedad de los casos, se han registrado cuatro pacientes en estado crítico (tres en Yurimaguas y uno en Iquitos), quienes lograron recuperarse favorablemente.

Asimismo, detalló que a nivel regional se contabilizan 178 pacientes internados, siendo Yurimaguas la ciudad con mayor número de casos hospitalizados, seguida de Iquitos y otros establecimientos de la región.

Aumento de casos está asociado a factores climáticos

Especialistas advierten que factores como las lluvias, la alta humedad, temperaturas elevadas y acumulación de agua, son condiciones que favorecen la reproducción del mosquito transmisor "Aedes aegypti", lo que podría acelerar la propagación si no se refuerzan las medidas preventivas.

Frente a este escenario, la DIRESA Loreto ha desplegado acciones preventivas con brigadas de inspectores que realizan visitas casa por casa para identificar y eliminar criaderos de zancudos, estrategia clave para reducir la densidad del vector.

Asimismo, se viene reforzando la difusión de mensajes preventivos para que la población identifique síntomas como fiebre, dolor muscular y malestar general, y acuda oportunamente a los establecimientos de salud. Especialistas advierten que la temporada de lluvias continuará favoreciendo la proliferación del mosquito hasta el siguiente mes.