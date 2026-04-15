Galarreta: Fujimorismo y el candidato que pase a segunda vuelta estarían "más tranquilos" si Corvetto no dirige la ONPE

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En diálogo con Exitosa, el candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, señaló que su partido y el candidato presidencial que pase a una segunda vuelta electoral estarían "más tranquilos" si Piero Corvetto es apartado como jefe de la ONPE.

Galarreta opina sobre la segunda vuelta del fujimorismo

La imagen de la Oficina Nacional de Procesos Electorales se ha visto mermada por las irregularidades en el desarrollo de la jornada de eleccions 2026, con respecto a ello el expresidente del Congreso de la República afirmó que el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto "no está para el cargo", sin embargo, subrayó que asegurar que hubo fraude "es un extremo".

"Tenemos que empezar a creer en las insttiuciones, a respetarlas. Keiko Fujimori ha ido presa 400 días injustamente y respetamos el fallo, para nosotros abusivo por supuesto. Además el pedido de un fiscal que hoy es abogado de quien le ganó, entre comillas, las elecciones a Keiko, a pesar de esas situaciones, hemos respetado las instituciones", sostuvo.

Al ser consultado, sobre si Píero Corvetto debe continuar al mando de la ONPE y si es que desde la organización política que integra le ratificarán la confianza para que continúe en el proceso de segunda vuelta electoral, Galarreta expuso lo que opinan desde el fujimorismo.

"Yo creo que quien pase a segunda vuelta, el señor López Aliaga o el señor Roberto Sánchez; ambos nosotros y quien pase a segunda vuelta estaríamos más tranquilos con otra persona dirigiendo la ONPE", manifestó.

En tanto, sobre cómo debe salir Corvetto aclaró que no es un hecho que no le compete a los partidos políticos, sino a la Junta Nacional de Justicia o a otras instancias respectivas. Al respecto, alegó que no pueden obligar a las instituciones a alguna labor que tengan que hacer.

Fuerza Popular no ha detectado indicios de fraude

En otro momento, Galarreta Velarde descartó que se haya producido algún tipo de indicio de fraude en las elecciones 2026, que se llevaron a cabo el último domingo 12 de abril y que se extendieron hasta el lunes 13 en tres distritos de Lima Sur.

"Primero, creemos que debe llegarse hasta las últimas consecuencias la individualización de las responsabilidades administrativas y hasta penales, porque realmente le han hecho mucho daño a un proceso que iba a ser tan complejo (...) No hemos visto, como para señalar una situación de un fraude", remarcó.

Es así que, el candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popula, Luis Galarreta opinó que Fuerza Popular y el candidato presidencial que pase a segunda vuelta electoral estarían "más tranquilos" si es que Piero Corvetto ya no está al frente de la ONPE.