Elecciones 2026: Misión de la OEA en Perú respalda proceso electoral a pesar de incidencias logísticas

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La misión de observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presente en elecciones en Perú emitió un mensaje respaldando la jornada electoral a pesar de las incidencias registradas durante su desarrollo en la fecha principal.

Misión de la OEA respalda elecciones en Perú

Las irregularidades en la jornada electoral del 12 de abril continúan generando pronunciamientos de políticos y hasta candidatos presidenciales, quienes se han congregado bajo la narrativa de un presunto fraude electoral exigiendo, en algunos casos, las anulaciones de los comicios.

En este contexto, la OEA se ha pronunciado a través de sus redes sociales afirmando que su equipo de veedores desplegado en el territorio nacional no ha constatado que existan indicios de una manipulación del voto ciudadano que permitan justificar la comisión de un fraude electoral.

El organismo institucional defendió esta postura a pesar de reconocer que se registraron "problemas logísticos" que dificultaron el derecho al voto. Entre estas incidencias, destaca la demora en la instalación de las mesas de sufragio a causa de los retrasos en el traslado del material electoral, la ausencia de miembros de mesa y problemas con la instalación del soporte digital STAE.

Ante estos inconvenientes, la OEA en su primer informe público aconsejó a las autoridades electorales a fortalecer la logística necesaria para garantizar el sufragio ciudadano. En detalle, pidió implementar planes de contingencia ante emergencias, así como planificar simulacros en donde se ponga a prueba las soluciones tecnológicas implementadas.

📍🗳️ Observadores internacionales respaldan comicios en Perú a pesar de problemas logísticos; la Misión de Observación Electoral de la #OEA estuvo presente en el proceso

🔗 https://t.co/6J5oOevfKB...#OEAenPerú #MOE_OEA_ #OEAenlasNoticias — OEA (@OEA_oficial) April 15, 2026

Observadores de la UE descarta fraude

Al igual que la OEA, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), a través de Annalisa Corrado, jefa de la institución, afirmó que no han podido recopilar indicios de un fraude a pesar de las evidentes deficiencias en el desarrollo de la jornada.

En esa misma línea, el jefe de la Delegación del Parlamento Europeo, Davor Ivo Stier, señaló en una conferencia de prensa que las autoridades correspondientes deberán iniciar investigaciones para identificar a los responsables de los sucesos.

"Más allá de las deficiencias ya señaladas, no ha podido constatar ningún elemento objetivo que pueda alimentar la narrativa de fraude alimentada durante la campaña electoral y durante el mismo día de las elecciones", sostuvo el funcionario.

En conclusión, el equipo de observadores del Organización de los Estados Americanos (OEA) respaldó los comicios pese a los "problemas logísticos" que se registraron durante su desarrollo.