Sánchez rechaza narrativa de fraude electoral pese a irregularidades: "El Perú necesita el respeto al voto ciudadano"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato presidencial del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó las denuncias de un presunto fraude en las elecciones del 12 y 13 de abril argumentando que no existen indicios ni denuncias. Asimismo, expresó su agradecimiento a sus electores y mostró confianza de pasar a una eventual segunda vuelta electoral.

Sánchez rechaza que exista fraude electoral

Sánchez brindó declaraciones ante la agencia de noticias rusa Sputnik en el marco de denuncias de fraude electoral y la publicación de los resultados preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que lo posicionan en el segundo puesto después de Keiko Fujimori, candidata por Fuerza Popular.

En ese contexto, el también congresista de la República indicó que no existen indicios para justificar una narrativa de fraude electoral, tal como indican los reportes de la misiones de observadores del extranjero durante los comicios. Sin embargo, no negó que presentaran evidentes irregularidades durante la jornada.

"No hay ni una acción ni una sola denuncia que tenga elementos que digan que el proceso electoral está cambiando el voto ciudadanos. Nosotros, ante la comunidad internacional, a nuestras actas validadas, les decimos que el Perú necesita el respeto al voto ciudadano, no debe cambiarse el voto ciudadano", sostuvo.

🇵🇪🗳 Candidato presidencial de Perú llama a investigar las irregularidades detectadas en la jornada electoral



▫️ Roberto Sánchez, candidato del partido "Juntos por el Perú", expresó sin embargo en diálogo con Sputnik que han percibido que el proceso electoral posterior al cierre... https://t.co/M4ddHLFupv pic.twitter.com/zxFf9HfX9Q — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) April 15, 2026

En ese sentido, el candidato al sillón presidencial también exigió una investigación exhaustiva que permita dar con la motivación y los responsables de las incidencias. "Alrededor de 50 mil peruanos han sido afectados en su derecho a votar y exigimos en su momento que se tomen la medida para que ningún peruano deje de sufragar", dijo.

"Los órganos de justicia deben investigar e identificar qué motivó esa tardanza de instalación de un porcentaje mínimo de mesas del 100% nacional para que nunca vuelva a ocurrir esos errores y se sancione, si que corresponde, a los responsables", señaló.

Sánchez agradece a sus electores

En conversación con el medio ruso, Sánchez también expresó su agradecimiento con su público elector distribuido en todo el país y se mostró confiado en que su candidatura pase a una segunda vuelta. "Tenemos la confianza en toda la data que tenemos, nuestros personeros, ingenieros, abogados y sistema de cómputo ve que el procedimiento va regular", señaló.

"Nosotros tenemos confianza y agradecemos el respaldo de la mayoría de estos sectores que nos validan a nosotros para una segunda vuelta", dijo.

En conclusión, el candidato Roberto Sánchez rechazó que existan indicios que permitan decir que hubo fraude en las elecciones 2026.