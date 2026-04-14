Elecciones 2026: Yonhy Lescano exige nulidad de los comicios y denuncia fraude en el proceso del 12 de abril

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La crisis post-electoral en el Perú suma un nuevo y crítico capítulo. El ex candidato presidencial, Yonhy Lescano, ha emitido un enérgico pronunciamiento en el que solicita formalmente la realización de nuevas elecciones generales.

Según el documento, el proceso del pasado 12 de abril está herido de muerte debido a "graves irregularidades que han transgredido la garantía del debido proceso", afectando los principios jurídicos fundamentales que rigen la democracia peruana.

Irregularidades en los plazos y el cronograma

El punto central de la denuncia de Lescano reside en la alteración de las fechas establecidas por ley. Según el documento, las elecciones, que debieron concluir el 12 de abril, se extendieron de forma irregular.

"La primera irregularidad grave es la vulneración de los artículos 81 y 239 de la mencionada ley, dado que la norma establece que mediante decreto se fija la fecha de las elecciones. Dicha fecha fue fijada el 12 de abril del 2026, la ley no contempla que dicha fecha se extienda en medio del proceso electoral. Sin embargo, las elecciones se extendieron hasta el día 13 de abril del 2026".

Para Lescano, este hecho no es un error administrativo menor, sino una falta que invalida la legalidad del sufragio.

"Este solo hecho vicia todo el proceso porque cambia ilegalmente los plazos y como se ha indicado, vulnera el debido proceso y el principio de preclusión", sentencia el documento firmado en Lima este 14 de abril.

Pronunciamiento | Graves irregularidades en el proceso electoral que vulneran derechos constitucionales de millones de peruanos y el debido proceso obliga a realizar nuevas elecciones. pic.twitter.com/Ei5Jclltep — Yonhy Lescano (@yonhy_lescano) April 15, 2026

Denuncias de fraude y crisis institucional

Lescano también arremete contra la labor de los organismos electorales, específicamente contra la ONPE y el JNE. Denuncia que el 13 de abril se realizó el conteo de votos mientras aún se votaba en la capital, lo que califica como una infracción grave.

"Dos etapas del proceso se llevaban al mismo tiempo, pese a que las mismas precluyen, es decir terminada una se continua con la otra y por tanto votación y conteo de votos no se pueden realizar paralelamente como ha sucedido", afirma.

El pronunciamiento también resalta la crisis que atraviesan las cabezas de las instituciones electorales, mencionando las denuncias penales y órdenes de detención contra altos funcionarios de la ONPE. Lescano afirma que el proceso se ha realizado "en medio de la comisión de delitos", citando presuntas alteraciones de resultados y llenado ilegal de actas.

El pronunciamiento finaliza con una advertencia sobre la gobernabilidad del país. Lescano sostiene que los candidatos que lideran el conteo son rechazados por gran parte de la población, lo que generará una "fractura de poder" que impedirá un gobierno normal.