Exfuncionario de ONPE asegura no ser responsable de contratar a empresa Galaga y del caos electoral del 12 de abril

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

José Samamé Blas fue llevado a la Fiscalía de la Nación para brindar sus declaraciones de rigor tras ser detenido por los incidentes ocurridos durante las elecciones generales. El exfuncionario de ONPE ha sido señalado como el responsable de haber contratado a la empresa de transportes Galaga la cual no cumplió con llevar el material electoral a diferentes puntos de votación durante la jornada del 12 de abril.

No fue contratada por él

En su comparecencia, Samamé aseguró que la contratación de esta compañía de transportes no estuvo a su cargo por lo que se declaró inocente de ser el principal culpable de todo el caos electoral que se vivió en gran parte de Lima Sur durante los comicios.

Noticia en desarrollo...