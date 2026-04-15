Roberto Sánchez agradece a "Dios, la Pachamama y al Pueblo Milenario" por llegar al segundo lugar de las elecciones 2026

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras conocer este miércoles 15 de abril su segundo lugar en los resultados oficiales de las elecciones generales 2026, el candidato presidencial por Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, se dirigió a sus seguidores para agradecer el respaldo en la jornada que comenzó el último domingo 12 de abril.

De acuerdo con la plataforma oficial de resultados en tiempo real de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al promediar el 90 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) continúa encabezando las preferencias con un 16.99 %, seguida del candidato de izquierda con un 12.04 % y de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien viene obteniendo un 11.88 %.

"La vida del Perú profundo se respeta"

A través de su cuenta oficial de "X", el también exministro de Comercio Exterior de la administración de Pedro Castillo expresó su satisfacción por el logro obtenido a la fecha, el cual virtualmente lo coloca en la segunda vuelta electoral prevista para el domingo 7 de junio.

"Gracias a Dios, a la Pachamama y nuestro Pueblo Milenario; Justicia restauradora para los mártires del sur andino, o la vida del Perú profundo se respeta o no tiene sentido ninguna democracia! Que nunca más se deponga o detenga a un Presidente Constitucional. El santo pueblo ha hablado Pedro Castillo Libertad!", escribió en redes sociales.

Gracias a Dios, a la Pachamama y nuestro Pueblo Milenario; Justicia restauradora para los mártires del sur andino, o la vida del Perú profundo se respeta o no tiene sentido ninguna democracia! Que nunca más se deponga o detenga a un Presidente Constitucional. El santo pueblo ha... — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) April 15, 2026

Vale recordar que, para ingresar al portal de la ONPE deben ingresar al siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes van variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio del Perú y el extranjero.

Rechaza narrativa de fraude electoral

Sin todavía haber llegado al segundo lugar de las elecciones generales 2026, Roberto Sánchez brindó unas declaraciones a la agencia de noticias rusa Sputnik, en el marco de denuncias de un presunto fraude electoral.

En sentido, el aspirante a llegar a Palacio de Gobierno mostró su rechazo ante esta narrativa que incluso a servido como sustento para que se presenten sendas solicitudes de nulidad contra la jornada del 12 de abril.

"No hay ni una acción, ni una sola denuncia que tenga elementos que digan que el proceso electoral está cambiando el voto ciudadano. Nosotros, ante la comunidad internacional, a nuestras actas validadas, les decimos que el Perú necesita el respeto al voto ciudadano, no debe cambiarse el voto ciudadano", sostuvo.

Sobre los incidentes que generaron el retraso de la apertura de las mesas de sufragio, principalmente en la zona sur de Lima Metropolitana, el candidato presidencial instó a que se lleve a cabo una "investigación exhaustiva" para determinar a los responsables por la afectación al voto de miles de peruanos.

"Los órganos de justicia deben investigar e identificar qué motivó esa tardanza de instalación de un porcentaje mínimo de mesas del 100 % nacional para que nunca vuelva a ocurrir esos errores y se sancione, si es que corresponde, a los responsables", puntualizó.

Roberto Sánchez señaló que esperará con paciencia los resultados finales de la ONPE, esperando que pueda cristalizarse el respaldo que dice haber recibido desde el sur del país.