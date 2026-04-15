Hijo de Pablo Escobar cuenta cómo el líder del Cartel de Medellín lograba evadir a la DEA

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las historias alrededor de Pablo Escobar siguen generando impacto, y esta vez su propio hijo ha vuelto a poner el tema en el centro de la conversación al contar cómo el líder del Cartel de Medellín lograba esquivar a la DEA.

Escobar y su método para burlar a la DEA

De acuerdo con Juan Pablo Escobar, su padre no solo vivía de la violencia o el dinero, sino de su gran astucia para adelantarse a quienes lo buscaban por cielo, mar y tierra.

Según contó, el narco armó jugadas poco comunes para ese tiempo, aprovechando los vacíos y la falta de tecnología en aeropuertos y fronteras. En esos años, las revisiones eran muy simples, lo que facilitaba mover la merca ilegal sin que nadie le pusiera trabas.

El hijo del capo recordó que esa combinación de audacia y planificación fue clave para que el líder del Cartel de Medellín lograra esquivar a la DEA durante tanto tiempo.

Escobar ingresó al FBI con identidad falsa

Uno de los episodios más llamativos relatados por Juan Pablo Escobar ocurrió cuando su padre llegó incluso a ingresar con identidad falsa a espacios altamente vigilados.

"Mi papá me llevó a la sede del FBI en Washington D. C. y tuvo la osadía de entrar con un pasaporte falso. Quería ver si podían detectarlo", contó en una entrevista con Hispa, dejando en evidencia el nivel de riesgo que asumía en sus movimientos.

Este tipo de acciones, sumadas al uso constante de documentos falsificados, le permitieron moverse en distintos países sin levantar sospechas inmediatas, mientras fortalecía su red de operaciones ilegales.

Escobar y su red de corrupción millonaria

Otro de los factores determinantes en la capacidad del narcotraficante para mantenerse libre fue el uso del dinero como mecanismo de control.

Según el testimonio de su hijo, la corrupción fue el motor de su estrategia. Con sobornos y gente influyente en el poder, el dinero se volvió la pieza clave para sostener su estructura frente a cualquier operativo policial.

Además, Escobar implementó métodos innovadores para el contrabando, como el uso de textiles impregnados con cocaína, lo que le permitió enviar grandes cargamentos sin ser detectado durante largos periodos.

"Mi padre se inventó una fórmula para impregnar la tela de jeans con cocaína. Así exportó kilos y kilos en marcas ficticias", contó.

Con el tiempo, estas prácticas consolidaron una red compleja que dificultaba aún más el trabajo de las autoridades internacionales.

Así, el hijo de Pablo Escobar contó cómo el líder del Cartel de Medellín lograba esquivar a la DEA mediante el uso de documentos falsos, estrategias de contrabando innovadoras y una amplia red de corrupción que le permitió operar durante años fuera del alcance de las autoridades.