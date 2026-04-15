Elecciones 2026: Roberto Sánchez alcanza el segundo lugar en los resultados oficiales de la ONPE

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato presidencial por Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, alcanzó este miércoles 15 de abril, el segundo lugar en los resultados oficiales de las elecciones generales 2026, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al promediar el 89 %.

De acuerdo con la plataforma oficial de resultados en tiempo real, Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) continúa encabezando las preferencias con un 16.93 %, seguida ahora del candidato de izquierda con un 11.97 %. Rafael López Aliaga (Renovación Popular), ahora en el tercer lugar, obtiene hasta el momento 11.94 %, y Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) alcanza un 11.11 %, ubicándose en la cuarta posición.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | A través de su plataforma, la ONPE reveló nuevos resultados al 89.461 %. Keiko Fujimori lidera el sondeo oficial con 16.92 %, seguida de Roberto Sánchez con 11.957 %. Rafael López Aliaga baja al tercer lugar con 11.953 %.



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Confían ascenso en los resultados con los votos del sur y rural del Perú

Sin todavía haber llegado al segundo lugar de las elecciones generales 2026, Roberto Sánchez ofreció una conferencia la tarde del martes 14 de abril, donde expresó que su partido político estará vigilante ante cualquier "indicio de fraude" que pueda frenar sus aspiraciones en llegar a Palacio de Gobierno el próximo 28 de julio.

En esa misma línea, el también exministro de Comercio Exterior de la administración de Pedro Castillo no dudó en indicar que llamaría a una movilización ciudadana "en defensa de la democracia", la misma que tendría el "respaldo de la comunidad internacional".

"Sin rollos, ni narrativas de fraude como el proceso anterior, el voto andino, rural, amazónico del Perú profundo, se va a respetar. Democráticamente, lo haremos respetar", sostuvo.

Quien también tuvo narrativa similar fue su candidato al Senado, Walter Ayala Gonzáles. En entrevista concedida a Exitosa la mañana de ayer, recordó que faltarían por contabilizar más de 8 millones de actas del interior del país, siendo un factor clave para que Sánchez Palomino llegue a disputar la segunda vuelta electoral el próximo domingo 7 de junio.

"Paciencia, Roberto Sánchez pasa a la segunda vuelta y eso es por la voluntad de pueblo, porque ya tenemos nosotros las estadísticas, nuestras encuestas y también ya se pronunció Transparencia", expresó en "Hablemos Claro".

(Noticia en desarrollo...)