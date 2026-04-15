Fuerza Popular no ha detectado indicios de fraude en estas elecciones 2026, afirma Luis Galarreta

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta Velarde, descartó que se haya producido algún tipo de indicio de fraude electoral en las elecciones generales desarrolladas el domingo 12 de abril, extendiéndose en tres distritos de Lima sur hasta el día siguiente por la ausencia del material electoral.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también extitular del Congreso entre 2017 y 2018, señaló que la organización política que preside Keiko Fujimori Higuchi coincidió con el reciente pronunciamiento de los organismos internacionales sobre la jornada electoral que hasta el momento va contabilizando el 90 % del total de actas de sufragio del Perú y el extranjero.

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