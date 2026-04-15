Hinchas de Universitario fueron captados abandonando el Monumental antes del final del partido

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lo que debía ser una noche de aliento incondicional terminó dejando una imagen que nadie esperaba. En pleno partido ante Coquimbo Unido, varios hinchas de Universitario fueron captados abandonando el Monumental antes del pitazo final, en una escena que reflejó claramente el malestar por lo que se veía en la cancha.

Hinchas abandonan el Monumental

Desde el arranque del partido, el ambiente en el estadio ya mostraba señales de tensión. Los hinchas de Universitario llegaron con altas expectativas, pero el desarrollo del encuentro no terminó de convencer.

Pasaba el tiempo y la incomodidad crecía. El juego no fluía, el once no encontraba respuestas y, poco a poco, el reclamo de la gente en las gradas empezó a sonar.

Algunos aficionados intentaban mantener el aliento, pero otros ya mostraban señales de fastidio, especialmente cuando el marcador no acompañaba o el rendimiento no estaba a la altura de lo esperado.

En la recta final se dio la escena que llamó la atención. Las cámaras de ESPN captaron a grupos de cremas levantándose de sus asientos para dirigirse hacia las salidas del estadio, sin esperar el pitazo final del encuentro.

Las imágenes muestran filas de personas subiendo por las escaleras, algunos apresurados, otros simplemente resignados, en lo que parecía una decisión colectiva de no seguir viendo el desenlace del encuentro.

Gassama fue pifiado por hinchas

Uno de los más pifiados de la noche fue Sekou Gassama. El delantero senegalés tuvo un debut como titular en la Copa Libertadores 2026 muy lejos de lo esperado y terminó convirtiéndose en uno de los puntos más comentados de la derrota de Universitario ante Coquimbo Unido.

Desde el arranque, no logró conectar con el ritmo del partido, acumulando errores que rápidamente generaron incomodidad en la tribuna.

Los balones perdidos, la falta de precisión y la escasa presencia en ataque hicieron que los hinchas comenzaran a impacientarse. Cada intervención del atacante era seguida por murmullos y, con el paso de los minutos, esos sonidos se transformaron en pifias abiertas que marcaron toda su actuación.

El momento más tenso llegó cuando fue sustituido a los 60 minutos. Lejos de un aplauso de respaldo, la reacción fue una fuerte silbatina que evidenció el descontento generalizado en el Monumental.

Así, durante el partido ante Coquimbo Unido, el Monumental fue escenario de una salida anticipada de hinchas de Universitario, quienes decidieron abandonar las tribunas antes del final, dejando en evidencia el malestar por lo ocurrido en la cancha.