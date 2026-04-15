Elecciones 2026: ¿Existe la obligación de volver a ser miembro de mesa en segunda vuelta?

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Los ciudadanos se proyectan y preparan para lo que será la segunda jornada electoral. En medio de dicho contexto, surge la pregunta si es que las personas que fueron seleccionadas como miembros de mesa se encuentran obligados a volver a asumir dicha función en esta nueva eatapa de votación. En la siguiente conoce si existe la obligación.

¿Estoy obligado a repetir como miembro de mesa en segunda vuelta?

Las elecciones 2026 se desarrollaron el domingo 12 y el lunes 13 de abril y estuvieron marcadas por una serie de inconvenientes entre los que resalta la no instalación de mesas de sufragio debido a la ausencia de material electoral.

En tal sentido, con los resultados a boca de urna y el avance del conteo final, los ciudadanos ya se proyectan para lo que será la segunda vuelta electoral. En el caso de los miembros de mesa surge la interrogante de si están obligados a volver a asumir dicho cargo en esta nueva etapa de comicios.

La respuesta es que las personas que fueron designadas tanto titulares como suplentes deberán cumplir nuevamente con dicho cargo , Esta disposición se encuentra establecida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en concordancia con la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859).

De acuerdo a los estipulado en el artículo 64 de la mencionada norma, cuando se desarrolla una segunda vuelta no se realiza un nuevo sorteo para seleccionar nuevos integrantes de las mesas de sufragio.

Cabe resaltar que, esta medida tiene como finalidad brindar la continuidad del proceso de elecciones y asegurar que los ciudadanos que fueron elegidos previamente vuelvan a asumir sus cargos en la etapa decisiva.

¿Qué candidatos estarían presentes en la segunda vuelta electoral?

La ONPE presentó una nueva actualización de los resultados oficiales correspondientes a las Elecciones Generales 2026, alcanzando el 90.041% de las actas contabilizadas a nivel nacional hasta el cierre de esta nota.

Nueva actualización de los resultados oficiales correspondientes a las Elecciones Generales 2026

De acuerdo a información de la web oficial del organismo electoral, Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar de las preferencias con un 16.948%, mientras que Roberto Sánchez ha escalado al segundo lugar tras obtener un 11.986% de los votos. En tanto, Rafael López Aliaga quedó relegado en el tercer lugar con 11.937%.

Es así que, de acuerdo a lo establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en concordancia con la Ley Orgánica de Elecciones los miembros de mesa volverán a asumir su cargo en la segunda vuelta electoral.