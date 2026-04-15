Crearán nueva universidad pública en Perú: Conoce AQUÍ su ubicación y qué carreras ofrecerá

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Oficializan, a través de la Ley N° 32578, la creación de una nueva universidad pública en una región del país. Conoce todos los detalles de la normativa y dónde estará ubicada la casa de estudios y qué carreras profesionales ofrecerá.

Nueva universidad pública: ¿Dónde se creará la casa de estudios?

Hace un mes se llevaron a cabo los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), permitiendo a miles de ciudadanos poder postular y lograr alcanzar una vacante en la carrera de sus sueños. Tras este evento destacado en el ámbito educativo en el país surge una buena noticia en dicho sector.

Pues bien, se aprobó la creación de una universidad que, de acuerdo a la norma emitida el 14 de abril en las normas legales Diario Oficial El Peruano, contará con cinco facultades.

La Ley N.° 32578 aprobada por el Congreso y oficializada por el Ejecutivo, en el gobierno de José María Balcázar, se dispone que esta nueva casa de estudios de nivel superior sea creada en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, en la región Puno.

"Se crea la Universidad Nacional Tecnológica Intercultural de Pomata, con personería jurídica de derecho público interno, con sede en el distrito de Pomata de la provincia de Chucuito del departamento de Puno", se lee en el documento.

Carreras profesionales de la nueva universidad en Puno

La medida dispone que la Universidad Nacional Tecnológica Intercultural de Pomata cuente con facultades cuyas materias estén vinculadas a la oferta educativa y en atención a la demanda laboral local, departamental, nacional e internacional. Asimismo, se precisa que tendrá departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y de posgrado, en concordancia con la Ley Universitaria (Ley 30220).

El presupuesto para la creación de la nueva universidad será autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que transferirá el dinero al Ministerio de Educación. La ley 32578 indica que esta casa de estudios en Puno tendrá cinco facultades que ofrecerán las siguientes carreras:

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales: Derecho y Psicología.

Derecho y Psicología. Facultad de Ciencias Económicas: Economía y Contabilidad.

Economía y Contabilidad. Facultad de Ciencias de la Salud : Medicina Humana, Odontología, Enfermería.

: Medicina Humana, Odontología, Enfermería. Facultad de Arquitectura e Ingenierías: Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería Topografía y Agrimensura, Ingeniería Industrial y Textil, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y Forestal, Ingeniería de Inteligencia Artificial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Industrial Intercultural, Ingeniería Pesquera Industrial, Ingeniería Agropecuaria Industrial, Ingeniería Textil y Confecciones.

Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería Topografía y Agrimensura, Ingeniería Industrial y Textil, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y Forestal, Ingeniería de Inteligencia Artificial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Industrial Intercultural, Ingeniería Pesquera Industrial, Ingeniería Agropecuaria Industrial, Ingeniería Textil y Confecciones. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades: Educación Inicial Intercultural, Educación Primaria Intercultural, Educación Secundaria Intercultural (especialidades en Lengua y Literatura Intercultural y Matemática Intercultural).

Crearán Universidad Tecnológica Intercultural de Pomata

Finalmente, se dispuso que una comisión organizadora designada por el Minedu sea la encargada de aprobar los documentos de gestión administrativa y académica de la Universidad Nacional Tecnológica Intercultural de Pomata, conforme a la Ley Universitaria.

La creación de la Universidad Tecnológica Intercultural de Pomata responde a la urgente necesidad de reducir las brechas educativas. Es por ello que la Ley N.° 32578 fue oficializada para crear esa nueva casa de estudios de nivel superior en Puno.