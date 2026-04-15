Periodista entrevista a una hincha de Boca Juniors y ella termina pidiéndole su Instagram: "Tienes que cerrar el estadio"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

En la previa del partido entre Boca Juniors y Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores, un hecho insólito sucedió en exteriores del estadio Alberto José Armando, conocido popularmente como la Bombonera, en donde un periodista entrevistó a una hincha del equipo argentino quien terminó pidiéndole su Instagram.

Un hecho insólito en exteriores de la Bombonera

La noche del último martes, las calles alrededor del recinto Xeneize estaban abarrotado por una gran cantidad de fanáticos que entre cánticos y arengas amenizaban el ambiente futbolístico previo al partido entre Boca Juniors y Barcelona de Ecuador, compromiso válido por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, que culminó 3 a 0 a favor del local.

En medio de esa multitud, el periodista Nicolás Luaces, del canal de streaming deportivo AZZ, entrevistó a una hincha del popular cuadro argentino. En un inicio él le consultó si es que le gustaría que el actual jugador de A.S. Roma, Paulo Dybala, se una al cuadro bostero.

Frente a ello la seguidora de Boca Juniors afirmó que sí le encantaría que la 'Joya' vista los colores del equipo de sus amores, aunque resaltó que actualmente tienen "potencial". "Sí me gustaría obviamente. Estaría bueno que venga", manifestó.

Hincha de Boca Juniors le pide su Instagram a periodista

Luego, la conversación fue más allá del fútbol porque le consultó a la hincha de qué lugar de Argentina y ella sostuvo que de Lanús, que coincidentemente era la misma ciudad que Luaces. Además, la hincha 'bostera' reveló que estudia la carrera de psicología, pero que le gusta mucho Boca Juniors.

Como era de esperarse el periodista le consultó si seguía el canal de stream en el que trabaja, sin embargo, refirió que no. Frente a ello Luaces le dijo que tiene que seguir al medio para que pueda informarse.

"Te paso el Instagram de AZZ. Aclaro esto porque del otro lado van a decir que te estoy pasando mi Instagram", sostuvo el chico y la fanática exclamó: "Igual no me molesta si me lo pasas". Posteriormente, Luaces le dio su cuenta oficial de la citada red social y todo finalizó cordialmente entre un beso en la mejilla entre ambos.

Video se viraliza y genera furor

Todo quedó grabado y de forma inmediata la escena entre el periodista junto a la hincha se viralizó inmediatamente en las redes sociales. Además generó una serie de comentarios jocosos.

"La cara de un tipo que se acaba de enamorar", "Tienes que cerrar el estadio", "Lo de este pibe es una locura", "El genio del encare mundial", "Qué pedazo de jugador", comentaron los cibernautas.

Es así como, la entrevista entre un periodista argentino y una hincha de Boca Juniors culminó viralizándose en redes sociales debido a que ella le pidió su Instagram al hombre de prensa.