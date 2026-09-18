JNE y OEA unen fuerzas: misión internacional vigilará de cerca las Elecciones 2026

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han firmado un acuerdo de cooperación para asegurar la transparencia de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Esta alianza permitirá la presencia de una misión de observación electoral internacional, la cual tendrá acceso a diversas etapas y procedimientos del desarrollo de los próximos comicios.

Con este acuerdo, las autoridades electorales buscan brindar a los ciudadanos las debidas garantías para que su voluntad electoral en las urnas sea respetada. El pacto permite el fácil escrutinio externo por parte de la OEA, lo que permitirá que el proceso genere confianza de cara a un proceso donde millones de electores ejercerán su derecho al voto.

¿Esta votación garantiza un proceso sin cuestionamientos?

El histórico acuerdo fue oficializado mediante la rúbrica del presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, y el representante de la Secretaría General de la OEA en el país, Miguel Ángel Trinidad.

Este compromiso forma parte de las acciones de acompañamiento internacional diseñadas para respaldar la integridad del sistema electoral en las próximas elecciones.

Durante el acto oficial, Burneo Bermejo remarcó que contar con observadores internacionales resulta fundamental en una jornada de esta magnitud. Según el titular del ente electoral, la institución tiene el deber de crear las condiciones ideales para que las preferencias de la ciudadanía se reflejen con total seguridad.

Además, enfatizó la disposición del JNE para escuchar las recomendaciones de la organización internacional, con el fin de seguir optimizando el proceso de sufragio.

JNE otorgará facilidades para que la misión acceda a la información que solicite

Los delegados podrán conocer al detalle cómo se llevarán a cabo los cómputos provisionales y definitivos de los resultados. Tendrán total acceso en los respectivos centros de cómputo y podrán supervisar los sistemas de votación, así como las redes de comunicación utilizadas para la difusión de los balances oficiales.

Por último, la misión de la OEA asume el compromiso de reportar al JNE cualquier tipo de irregularidad que logre observar durante su labor. De esta manera, se promueve el intercambio de información para cumplir con el compromiso institucional y generar un clima de transparencia y confianza.