Secretario general de la OEA felicita a Keiko Fujimori por resultados oficiales que la nombran como virtual presidenta electa

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante los resultados oficiales publicados por la ONPE, que dan a como virtual presidenta electa a la lideresa de Fuerza Popular, el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin utilizó sus redes sociales para felicitar a Keiko Fujimori por el triunfo en la segunda vuelta electoral.

OEA se pronuncia ante resultados oficiales que dan como virtual presidenta electa a Keiko Fujimori

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, informó que sostuvo una conversación con Keiko Fujimori, a quien felicitó por los resultados de la segunda vuelta presidencial y le expresó sus mejores deseos para el inicio de su mandato.

"Acabo de conversar con la Presidenta electa de Perú, para felicitarla por su victoria en las elecciones presidenciales y expresarle mis mejores deseos de éxito durante su mandato", expresó.

A través de un mensaje difundido públicamente, el representante señaló que se comunicó con la presidenta electa para reconocer su victoria electoral y destacó la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre el organismo internacional y el Estado peruano.

"Asimismo, felicito a Roberto Sánchez por la sólida campaña que llevó a cabo y por su contribución como un destacado contendiente en este proceso democrático. El compromiso de todos los candidatos con la competencia democrática es fundamental para fortalecer las instituciones del Perú y la voluntad de su pueblo", enfatizó.

Acabo de conversar con la Presidenta electa de Perú, @KeikoFujimori, para felicitarla por su victoria en las elecciones presidenciales y expresarle mis mejores deseos de éxito durante su mandato.



Asimismo, felicito a Roberto Sánchez por la sólida campaña que llevó a cabo y por... pic.twitter.com/W94YXKWh7D — Albert R. Ramdin - OAS Secretary General (@SG_OEA_OAS) June 29, 2026

Keiko Fujimori invitó a secretario general a su ceremonia de toma de posesión

Por medio de su comunicado, el representante mencionó que, Keiko Fujimori lo invitó a su ceremonia de toma de posesión que eventualmente será anunciada. Siguiendo esa línea, el secretario general dijo que espera trabajar de manera conjunta con la futura gobernante para mejorar áreas de seguridad ciudadana.

"Espero trabajar estrechamente con ella y su gobierno para fortalecer la cooperación entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la República del Perú, particularmente en las áreas de seguridad, gobernanza democrática y desarrollo sostenible", afirma el representante.

Gracias por su saludo y sus buenos deseos, señor Secretario General. Estoy convencida de que podremos fortalecer nuestra cooperación y trabajar de manera conjunta para consolidar la democracia, la institucionalidad y el desarrollo de nuestra región. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 29, 2026

El pronunciamiento del secretario general de la OEA se produce luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminara la contabilización del 100% de las actas de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026. Los resultados publicados por el organismo electoral ubicaron a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en el primer lugar con el 50.135% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, obtuvo el 49.865%.