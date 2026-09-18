Tren de Aragua: policía captura a 17 presuntos implicados en Bogotá

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En un golpe contra la criminalidad organizada, la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una importante facción del "Tren de Aragua". Este operativo dejó un registro de 17 adultos detenidos y un menor de edad, en una ofensiva que se desplegó en tres localidades de la capital colombiana, así como en las ciudades de Barranquilla y Tunja.

Las autoridades revelaron que, en esta investigación de 40 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, los agentes del orden lograron identificar a dos de los adultos y al menor de edad, quienes eran sindicados como los autores del lanzamiento de explosivos contra una estación policial y en la sede de Bomberos de Kennedy.

Momento de la operación.

El cartel de la extorsión y el fentanilo

Los otros 15 detenidos conformaban el brazo financiero y territorial de la banda. De acuerdo con las autoridades, esta facción sembraba el terror entre comerciantes y conductores de transporte informal.

"Estas acciones terroristas habrían sido represalias de esta organización contra la Policía por los operativos operacionales y capturas de sus cabecillas", señaló el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía de Bogotá.

Hasta el momento se han documentado al menos 60 víctimas, a quienes se les exigían "vacunas" superiores al millón de pesos para permitirles trabajar y no atentar contra sus vidas.

Se calcula que estas extorsiones inyectaban más de 180 millones de pesos mensuales a las arcas de la organización, cerca de 57.000 dólares.

Durante estos allanamientos, los efectivos policiales no solo decomisaron armas de fuego, munición y dinero en efectivo, sino que encontraron una lista de peligrosos estupefacientes.

Más de 20 kilos de drogas tradicionales, 360 tabletas de precursores sintéticos y, en un hallazgo que enciende las alarmas de salud pública, 50 ampolletas de fentanilo.

Seguridad nacional y "mano dura"

Esta operación es parte de una nueva estrategia de seguridad del país vecino. Las acciones son resultado de una política de "mano dura" decretada por el presidente Abelardo de la Espriella, cuya administración ya reporta más de 18.000 capturas en todo el territorio nacional desde su juramentación el pasado 7 de agosto.

"Bogotá es de la gente de bien. Los criminales no podrán arrebatar la tranquilidad de la ciudad. Ninguna acción terrorista ni ningún ataque cobarde contra la Policía Nacional logrará generar miedo ni frenar la ofensiva en las calles", sentenció un vocero de la Policía Metropolitana, enviando un mensaje de advertencia a las estructuras delincuenciales que aún operan en el país.

El presidente colombiano ha priorizado la lucha contra la criminalidad mediante el fortalecimiento de la fuerza pública y la persecución de bandas criminales. Su estrategia combina operativos militares estratégicos en zonas rurales con inteligencia policial urbana para combatir el narcotráfico y reducir los homicidios.