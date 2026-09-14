Elecciones Regionales y Municipales: Candidatos a la alcaldía de Lima ya saben sus fechas de debates, tras sorteo del JNE

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte de la convocatoria de las elecciones regionales y municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) llevó a cabo este lunes 14 de septiembre el sorteo para los debates de candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana, previstos para los días 21 y 22 del mes en curso.

Es importante mencionar que, según el padrón electoral, existen 26 314 724 electores hábiles a participar en la jornada de elección de nuevas autoridades regionales y municipales, los cuales ascienden a 13 148.

¿Cómo quedaron establecidos los partidos políticos?

En un acto público realizado en su sede institucional y en el que contó con la asistencia del director Nacional de Educación de la entidad, Carlos Vilela, un notario público y los representantes de los 26 partidos políticos participantes, finalmente quedaron establecidos los días de participación de los aspirantes a llegar al sillón municipal de la capital.

En ese sentido, la primera jornada del debate, programada para el lunes 21 de septiembre, contará con las siguientes 13 organizaciones políticas:

Partido Cívico Obras

Coalición Transformadora Tierra Verde

Partido Morado

Frepap

Somos Perú

Juntos por el Perú

Pueblo Consciente

Batalla Perú

Alianza para el Progreso

Partido Patriótico del Perú

Ahora Nación

Demócrata Verde

Podemos Perú

Asimismo, para la segunda fecha, prevista para el martes 22 de septiembre, participarán los 13 partidos políticos restantes, los cuales se mencionan a continuación:

Partido del Buen Gobierno

Partido Popular Cristiano

Avanza País

Renovación Popular

Alianza Venceremos

Fuerza Ciudadana

Acción Popular

Perú Libre

Visión Perú

Apra

Progresemos

Frente de la Esperanza

Fuerza Popular

Sobre el formato del debate que se desarrollará en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional, estará dividido en cuatro bloques. En el primer bloque, los candidatos tendrán un minuto y medio para presentarse y exponer su visión para Lima.

El segundo espacio estará destinado a la exposición de sus planes de gobierno municipal, en una dinámica de interacción entre los postulantes que tendrá una duración de tres minutos. Durante el tercer bloque, los candidatos responderán dos preguntas formuladas por la ciudadanía.

Del mismo modo, el cuarto bloque estará reservado para el mensaje final de cada candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima, para el cual tendrán un minuto y medio.

¿Qué sigue en el cronograma electoral?

Según el cronograma electoral aprobado en diciembre del 2025, hasta el 3 de octubre es la fecha para que los candidatos políticos se excluyan por situación jurídica. Como se recuerda, el 5 de septiembre fue la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas.

Sobre la participación en los comicios de una cantidad de alcaldes en funciones , pero en lista de regidores, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, indicó que no hay ninguna "modalidad" de reelección encubierta en el Perú.

Es importante recordar que, 14 de las 26 agrupaciones que participan en los comicios a Lima, emplazaron la semana pasada al JNE a fijar posición sobre si entregará o no credenciales como alcalde para estos casos.

De esta manera, el JNE cumplió con programar la participación de los partidos políticos en las jornadas de debates para la MML, en medio de la polémica sobre las actuales autoridades participantes en los comicios.