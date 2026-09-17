Senado oficializa viaje de Keiko Fujimori a Estados Unidos del 21 al 25 de septiembre donde participará en la Asamblea General de la ONU

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Senado de la República oficializó el viaje de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi del 21 al 25 de septiembre a Estados Unidos, donde participará en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Mediante la Resolución Legislativa N.º 3274, publicada este jueves 17 de septiembre en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, quedó definido, según ley, el primer viaje al extranjero de la mandataria, pedido que fue aprobado ayer por el Pleno con 34 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones.

(Noticia en desarrollo...)