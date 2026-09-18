Golpe a la minería informal en Madre de Dios: PNP destruye bienes dedicados a esta actividad valorizados en más de S/ 54 millones

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó la ejecución de seis operativos de interdicción contra la minería ilegal en diferentes sectores del distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región de Madre de Dios, en el marco de la ampliación del estado de emergencia contra este flagelo que dispuso el Gobierno desde el 28 de agosto.

Las operaciones desarrolladas en la selva peruana forman parte del Plan de Operaciones "Restauración 2026", para lo cual contaron con la participación de efectivos de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, representantes del Ministerio Público, Fuerzas Armadas y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Resultados de los operativos:

El mayor impacto se registró en el sector Toscana, donde fueron destruidos e inutilizados 15 campamentos rústicos, 13 balsas dragas, siete motores sumergidos, 13 tolvas y seis motores, además de 1 630 cilindros vacíos, 2 110 galones de combustible diésel y miles de metros de tuberías y otros materiales. Los bienes intervenidos en este punto fueron valorizados en S/17 093 055.

En el sector Apailón, fueron destruidos seis campamentos rústicos, dos balsas, dos tolvas, un motor y tres motores de peque peque, además de generadores eléctricos, combustible, tuberías, sogas y otros implementos utilizados para sostener las actividades ilícitas. Esta intervención fue valorizada en S/1 804 270.

De manera simultánea, un operativo conjunto helitransportado se desplegó en el sector A-8, donde fueron destruidos ocho campamentos rústicos, seis motores sumergidos y ocho tolvas, junto con 500 cilindros vacíos, 1 000 metros de tubo metálico, 1 500 metros de tubo PVC, 1 200 metros de cable de acero y otros bienes. El valor de lo intervenido ascendió a S/1 162 800.

En la zona de amortiguamiento Mega 16, otro equipo conjunto intervino 18 campamentos rústicos, tres motores, tres balsas traca, tres tolvas y tres motocicletas, además de motobombas, motosierras, generadores, cilindros, mangueras, herramientas y otros equipos. La valorización de los bienes alcanzó S/1 506 030.

Asimismo, en el sector Y-Malinosky, fueron destruidos e inutilizados 10 campamentos rústicos, una balsa carranchera, cinco motobombas, cinco motocicletas, cinco motores y 15 motores sumergidos, además de ocho tolvas, generadores, congeladoras, bombas de agua y succión, herramientas y otros bienes. La afectación económica fue valorizada en S/17 065 950.

Del mismo modo, en el sector Valle Dorado, se hallaron e inutilizaron 16 balsas draga, 16 plataformas de madera, 16 tolvas, 10 motores sumergidos y seis motores sin marca, además de un generador eléctrico y otros bienes y enseres. El valor de lo inutilizado ascendió a S/15 496 380.

Estado de emergencia prorrogado en Madre de Dios

El accionar en conjunto se llevó a cabo en el marco de la declaratoria de estado de emergencia por 60 días dispuesto por el Gobierno, el cual tiene vigencia desde el pasado 28 de agosto, en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata y en los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia del Manu, región Madre de Dios.

En el marco del Decreto Supremo N.º 121-2026-PCM, la PNP se encarga del control del orden interno; mientras que, las Fuerzas Armadas brinda su apoyo operacional, determinado las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante la medida excepcional se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.

La implementación de las acciones previstas en el dispositivo se financia con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados y a las asignaciones de recursos adicionales autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente.