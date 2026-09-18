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Crimen sin resolver

Caso Andrea Vidal: archivan investigación por el homicidio de extrabajadora del Congreso

La justicia ordenó el cierre de las acusaciones contra los principales investigados al no poder acreditar su participación en el asesinato de la joven de 27 años dentro de un taxi.

Archivan el caso de asesinato
Archivan el caso de asesinato Composición Exitosa

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 18/09/2026

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La Primera Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria decidió archivar definitivamente la investigación por el homicidio calificado de Andrea Vidal, la joven de 27 años que se desempeñaba como trabajadora del Congreso de la República.

El trágico suceso ocurrió mientras la extrabajadora del parlamento se trasladaba en un taxi conducido por el ciudadano venezolano José Daniel Vargas Briceño.

Pese a las diligencias, el Ministerio Público concluyó que no existen las suficientes pruebas para continuar el proceso, al no lograr acreditar la participación de los autores materiales o intelectuales del crimen.

¿Impunidad en el caso Andrea Vidal?

El cierre de este caso responde, según el documento emitido por la entidad fiscal, a que no se alcanzaron los presupuestos exigidos para avanzar hacia la etapa preparatoria del proceso penal. 

La disposición detalla específicamente que no se ha podido acreditar la responsabilidad de los sospechosos, ni se ha logrado dar con la identidad de quienes ejecutaron el hecho violento.

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Durante el desarrollo de las pesquisas por el delito de homicidio calificado, el principal investigado fue la expareja de la agraviada, David Rodrigo Falcón. 

Junto a él, también estuvieron bajo indagación los ciudadanos Thonny Monja Mejía, Lucero Espinoza Chinchay, Santiago More Calderón y David More Ríos. 

Se ordenó el cierre de todas las acusaciones

Como consecuencia de la falta de pruebas, el organismo de justicia ordenó el cierre de todas las actuaciones formuladas contra este grupo.

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Cabe recordar que las indagaciones iniciales de este caso contemplaron hipótesis vinculadas a presuntas actividades ilícitas dentro del entorno del Poder Legislativo. 

A raíz de esto, se abrió una causa independiente sobre una supuesta red de prostitución ligada a la sede del Parlamento. Estas diligencias alcanzaron a Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal del Congreso, quien tuvo a Vidal como subordinada. 

No obstante, el Ministerio Público archivó ese extremo de manera definitiva en febrero de 2026, culminando ahora con el cierre total de la carpeta por homicidio.

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