Somos Perú otorgará el voto de confianza al gabinete Miralles: "Nos han convencido"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

A menos de 24 horas de que la primera ministra, Denisse Miralles, solicite el voto de confianza ante el Congreso de la República, el congresista Héctor Valer Pinto anunció que su bancada, Somos Perú, respaldará al Gobierno tras quedar convencidos de las políticas de Estado expuestas por la jefa del Consejo de Ministros.

Como se recuerda, el lunes 16 de marzo, el grupo parlamentario que tiene como lideresa a Patricia Li se reunió con la titular de la PCM, donde compartió los principales ejes de acción del Gobierno de transición destinados a atender las emergencias, garantizar el proceso electoral 2026 y preservar la gobernabilidad.

#ConfianzaPerú | A 27 días de las elecciones, el Gobierno reafirma su compromiso con el diálogo democrático y la estabilidad del país. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, sostuvo una reunión con la bancada Somos Perú para compartir los principales ejes de... pic.twitter.com/djtNSL93YK — Consejo de Ministros (@pcmperu) March 16, 2026

Bancada decidida a otorgar el voto de investidura

En entrevista para el programa "Exitosa Te Escucha", el también ex primer ministro brindó detalles sobre las razones por la cual su partido político decidió brindar el voto de confianza al primer gabinete del presidente José María Balcázar.

"Creo que es conveniente darle el voto de confianza a este Gabinete para que terminen en este corto período de Gobierno y lo que nos ha convencido la ministra Miralles junto a sus ministros que estuvieron acompañados, es que van a destrabar los pequeñitos proyectos, que son más de 2 000 que están ya por terminarse en los diferentes Gobiernos locales de todo el país. Este compromiso es el que no ha convencido", declaró.

Asimismo, puntualizó que el otro motivo por el cual respaldarán al gabinete es la lucha contra la corrupción en todos los niveles del Estado. Al ser consultado sobre si han condicionado su voto en el Pleno, Valer descartó dicha hipótesis, al señalar que el "compromiso es con el Perú".

Gremios empresariales a favor de la continuidad el gabinete

A través de un comunicado, la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), la Cámara Nacional de Turismo del Perú (CANATUR Perú), Perúcámaras y la Plataforma Nacional de Gremios (Mipymes), solicitaron al Congreso a que otorgue el voto de confianza al gabinete Miralles.

"Creemos que el Congreso en estas próximas horas, tiene que tomar con mucha responsabilidad lo que va a decidir. Si es un Gobierno que va a durar 3 meses, realmente días, porque a partir de las elecciones comienza el compas de entrega del poder, lo único que les queda es ordenar lo poco que puedan ordenar para entregar el próximo Gobierno", señala la misiva.

Finalmente, precisaron que en los últimos años nuestro país ha vivido en un clima de inestabilidad que vulnera la democracia, la institucionalidad y la confianza para atraer inversiones.

Bajo estas consideraciones, parte de las fuerzas políticas y del gremio empresarial respaldan a Denisse Miralles en el Gobierno.