Sebastián Lelio, director ganador del Óscar por 'Una mujer fantástica', murió a los 52 años en Chile

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El cineasta chileno Sebastián Lelio, reconocido internacionalmente por dirigir la película 'Una mujer fantástica', que obtuvo el Premio Óscar en 2018, falleció el viernes 6 de noviembre a los 52 años en Santiago de Chile. Su familia confirmó la noticia y señaló que su muerte se produjo por motivos de salud, aunque no precisó las causas.

El adiós a Sebastián Lelio

La noticia generó conmoción en el ámbito cinematográfico, especialmente en Chile, donde Lelio era considerado uno de los directores más influyentes de su generación. Su trabajo consiguió trascender fronteras gracias a historias centradas en personajes que buscaban afirmar su identidad frente a las normas sociales, además de explorar diferentes aspectos de la condición humana.

Respecto a las circunstancias de su fallecimiento, la familia informó que el realizador murió por motivos de salud, pero evitó brindar detalles sobre alguna enfermedad específica. Asimismo, su pareja, Amalia Kassai, comunicó la noticia a través de Instagram y pidió respeto por la intimidad de sus seres queridos durante este difícil momento.

"Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros. Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia. Como familia pedimos respeto a la intimidad y consideración en estos difíciles momentos", escribió.

Mensaje de despedida de la pareja de Sebastián Lelio

Por otro lado, medios locales citados por la agencia EFE reportaron que el cineasta fue encontrado sin vida en su domicilio, ubicado en el barrio de Las Condes, en Santiago. Sin embargo, hasta el momento no se han difundido mayores detalles sobre las circunstancias del hallazgo ni se ha ofrecido información adicional sobre su estado de salud.

Sebastián y su histórico paso por los Premios Óscar

La trayectoria de Lelio alcanzó reconocimiento internacional con 'Gloria', película estrenada en 2013 cuya protagonista, Paulina García, obtuvo el Oso de Plata a mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Este trabajo permitió consolidar su presencia en la industria y abrió el camino para uno de los mayores logros del cine chileno.

Su consagración llegó con 'Una mujer fantástica', protagonizada por Daniela Vega, que en 2018 consiguió el Óscar a mejor película extranjera. De esta manera, se convirtió en el primer largometraje chileno en obtener este reconocimiento, marcando un antes y un después para la cinematografía de su país.

Al momento de su muerte, el director trabajaba en la adaptación cinematográfica de 'Poeta chileno', novela del escritor Alejandro Zambra. Su fallecimiento deja inconcluso este proyecto y representa una importante pérdida para el cine latinoamericano, mientras su obra permanece como parte del legado cultural de Chile.