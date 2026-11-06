"Voces de la Cumbia": Ángelo Fukuy, Lucho Cuéllar, John Kelvin y grandes artistas se unen en una noche histórica

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Nunca antes visto! Las voces más emblemáticas de la cumbia peruana se reúnen en un mismo escenario para protagonizar una noche cargada de nostalgia, grandes éxitos y mucha música.

Ángelo Fukuy, Edu Lecca, Dantes Cardosa, Leonard León, Esaud Suárez, Mathías Colmenares, Lucho Cuéllar, Toño Sosaya, Darwin Torres, John Kelvin, entre otros reconocidos artistas, se unen en un espectáculo que promete revivir los temas que marcaron generaciones y siguen conquistando al público. La cita es este 27 de noviembre en el Huaralino Internacional y las entradas ya están a la venta a través de Joinnus y Yape.

Como pocas veces se ha visto, el popular Huaralino Internacional recibirá a estas inconfundibles voces que formaron parte de prestigiosas agrupaciones del medio, como Grupo 5, Caribeños de Guadalupe, Hermanos Yaipén, Papillón, entre muchas otras.

Además, se anuncia la participación de Amor Rebelde y Los 4 de la Cumbia, en una velada que promete convertirse en una verdadera celebración para los amantes del género que nunca pasa de moda.

Los protagonistas de "Voces de la Cumbia" han prometido interpretar los grandes éxitos que los acompañaron a lo largo de sus carreras, en un recorrido musical que despertará recuerdos y emociones entre sus seguidores. Uno de los momentos más esperados será el reencuentro de la histórica delantera que conformó Grupo 5, cuyos integrantes volverán a compartir escenario después de más de una década.

"Han pasado más de diez años que no nos juntamos en un escenario y creo que es un bonito momento para abrazarnos sobre un escenario y recordar lo que significó en el tiempo la época dorada del Grupo de Oro del Perú. Es un homenaje para ellos por todo lo que han aportado a la cumbia peruana", señaló John Kelvin, emocionado por esta reunión que promete marcar un antes y un después.

Temas emblemáticos como "Lárgate", "Quédate con él", "Payaso", "Mix Caribeños", "La Fan", "Punto de Partida", "El Ritmo de Mi Corazón" y "La Culebrítica", entre otros, serán parte del repertorio de una noche que promete hacer cantar y bailar de principio a fin.

"Voces de la Cumbia" se perfila como una cita imperdible para los seguidores de la cumbia peruana, reuniendo a grandes intérpretes en un espectáculo que celebra la historia, el talento y la vigencia de uno de los géneros musicales más queridos del país.

Este 27 de noviembre, el Huaralino Internacional será escenario de una auténtica fiesta musical. Las entradas están disponibles en Joinnus y Yape.