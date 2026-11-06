Organización Miss Perú 2027 promueve la riqueza cultural y turística de Junín

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Las candidatas al Miss Perú 2027 se encuentran en Junín como parte de su misión de promover el empoderamiento femenino y difundir la riqueza turística y cultural del país ante el mundo.

Durante su visita, recorren Huancayo, Pilcomayo, San Jerónimo de Tunán, Hualhuas, Chupaca, Sapallanga y Jauja, participando en diversas actividades culturales, gastronómicas y encuentros con las comunidades. Estas iniciativas contribuyen a dinamizar la economía local y fortalecer la identidad cultural de los pueblos.

"Siempre he creído que representar al Perú empieza por conocerlo. Nuestro país tiene historias extraordinarias que merecen ser contadas y, desde Miss Perú, queremos utilizar nuestra plataforma para darles visibilidad. El año pasado fue Cusco, hoy es Junín y nuestro sueño es seguir recorriendo cada destino de nuestro país, creando oportunidades y demostrando que la belleza también puede ser una fuerza de transformación", señaló Cassandra Sánchez De Lamadrid, gerenta comercial de la Organización Miss Perú.

Entre las diversas actividades que desarrollan las candidatas al Miss Perú 2027 destaca su visita al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro), así como un encuentro solidario en la Compañía de Bomberos de Huancayo. La agenda también contempla un corso alegórico de trajes típicos, una cena de gala y diversas actividades de responsabilidad social.

Asimismo, las candidatas participaron en la preparación de la tradicional salsa a la huancaína en piedra de batán, una costumbre culinaria emblemática de la región que busca preservar y poner en valor la gastronomía local como parte de su patrimonio cultural y atractivo turístico. También fueron parte de la tradicional ceremonia de agradecimiento a la Pachamama, una expresión ancestral de gratitud a la tierra.

Bajo el lema "La Fuerza Detrás de la Belleza", Miss Perú reafirma su visión de construir un certamen con propósito, que forme mujeres capaces de reconocer, valorar y proyectar la identidad peruana.

Por su parte, Jessica Newton, líder de la organización, destacó la importancia de descentralizar el Miss Perú 2027 y llevar el certamen a distintas regiones del país. Cusco fue recientemente escenario de esta iniciativa, que busca unir al Perú a través de un mensaje de empoderamiento femenino, identidad cultural y promoción turística, demostrando que la belleza también puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social.