Incubus, la banda de rock alternativo más influyente llega a Perú: ¿Cuándo y dónde será su presentación?

Incubus, una de las legendarias bandas de rock alternativo, regresan a nuestro país luego de años de ausencia para regalarnos un espectáculo magistral con todos sus éxitos. La cita es el sábado 12 de abril de 2025 en Costa 21 de San Miguel. La preventa de entradas inicia el 22 de agosto en Teleticket, con un súper descuento del 15% con tarjetas Interbank.

¡Rock alternativo para los fans!

Temas aclamados por sus incondicionales seguidores como Nice to Know You, Privilege, Drive, Pardon Me, Stellar, son algunos de su extenso repertorio que, estamos seguros, serán interpretados en este concierto. Incubus es una de las bandas más influyentes en el rock alternativo y sus fans pedían su visita a nuestro país desde hace muchos años. Además presentarán su disco Mornin Viwe además de todos sus éxitos.

Incubus lanzó originalmente su álbum de estudio aclamado por la crítica Morning View el 23 de octubre de 2001, y recibió una gran cantidad de amor y aclamación de los fanáticos y la industria por igual. En esta ocasión presentarán su propuesta, además de todos sus éxitos.

"Este álbum ayudó a impulsar nuestro pequeño experimento artístico llamado 'Incubus' en una forma de vida y aquí estamos hoy, unos 23 años después, a punto de entrar en una nueva fase de su existencia. 'Morning View xxiii' es una regrabación/replanteamiento del álbum de 2001 y es el resultado de nuestro deseo de honrar este floreciente legado¨, señaló Brandon Boyd.

La preventa de entradas inicia el 22 de agosto, con un súper descuento del 15% con tarjetas Interbank. La cita es el 12 de abril del 2025 en Costa 21 de San Miguel. Las entradas están a la venta en Teleticket.