Aceptó su paternidad: Abogada asegura que Renato Tapia reconoció a su hijo con Daniela Castro

La abogada Claudia Zumaeta reveló que Renato Tapia ya reconoció al hijo que tiene con Daniela Castro. Esto sucede tras la denuncia que la joven le hizo al futbolista de la Selección Peruana por negarse a reconocer a uno de sus herederos.

Todo parece indicar que Renato Tapia habría reconocido a su hijo con Daniela Castro, así lo reveló la abogada Claudia Zumaeta a un conocido medio local. La profesional también indicó que pronto figurara el apellido paterno del menor en su DNI.

Renato Tapia reconoce a su hijo

Daniela Castro, se presentó en el programa "Magaly TV, La Firme" para denunciar a Renato Tapia por no reconocer al hijo que tienen juntos. Según la joven, el futbolista de la Selección Peruana se negó a reconocer al menor porque no se iba a ver bien en su carrera futbolística.

"Hasta ahora (mi hijo) no está reconocido y me duele que se esté burlando de mi hijo. Me da vergüenza pensar en su carrera, pero ya me cansé. Siento decepción. Nunca le reclamé, no podía y siento que él se aprovechó de eso. Yo inscribo a mi hijo en 2018 con mis apellidos, él tiene mis dos apellidos como si fuese mi hermano", dijo.