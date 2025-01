Actor de 'El Juego del Calamar 2' sufrió aparatoso accidente en pleno rodaje: "Está a otro nivel"

La serie de Netflix 'El Juego del Calamar' (Squid Game en inglés) se ha vuelto la más popular en la actualidad, cautivando a grandes y chicos con su historia y en especial, por los retos que realizan los personajes. Sin embargo, recientemente se reveló que uno de sus actores sufrió un terrible accidente en pleno rodaje.

El artista surcoreano Choi Seung-Hyun, también conocido como T.O.P. regresó a los reflectores con el papel de 'Thanos' en la segunda temporada de 'El Juego del Calamar' tras años de controversias y el escándalo que desató en el 2017 cuando realizaba su servicio militar.

Es así que en un intento de poder reivindicarse con sus fans y poder demostrar su talento artístico, el rapero y exintegrante del grupo 'Big Bang' no dudó en aceptar formar parte de la serie. Sin embargo, en una entrevista al portal Xportsnews, se reveló un incidente que sufrió en las grabaciones y que impresionó a más de uno de los presentes en el set.

Fue el actor Im Si-wan, quien interpreta a Lee Myung-gi, conocido como 'Jugador 333', quien dio a conocer la noticia. Según el relato, tanto él como T.O.P. ('Jugador 230') estaban grabando la escena de la pelea de sus personajes en el baño hasta que de pronto por los forcejeos, el rapero se fracturó las costillas.

Pese a que el dolor era intenso e incluso no podía respirar con normalidad, T.O.P., demostró una dedicación inquebrantable al estar 'metido' en su personaje y pedir que no detengan las grabaciones.

"Hubo un momento en el que los dos nos lanzamos por los aires durante una escena de caída. Fue entonces cuando T.O.P. se rompió la costilla. Ya me había roto las costillas antes, así que sé lo doloroso e insoportable que es. En ese momento no puedes ni respirar, deberías parar, pero él siguió adelante. Fue entonces cuando me di cuenta de que su experiencia estaba a otro nivel", dijo el actor coreano.