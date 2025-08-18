Samahara Lobatón revela la drástica forma en que su mamá, Melissa Klug, la castigaba: "Lo necesitaba"

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Lo contó todo! Samahara Lobatón fue la nueva invitada del programa 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) y no dudó en responder a cada una de las preguntas hasta el punto de realizar una inesperada revelación de su madre Melissa Klug: ¡sus drásticos castigos!

¿Melissa Klug fue estricta con Samahara Lobatón?

En su regreso al sillón rojo de 'El valor de la verdad', Samahara dio a conocer detalles impactantes sobre su vida privada que involucraba a distintos personajes conocidos de la farándula local, entre ellos, Jefferson Farfán, expareja de su madre Melissa Klug, su pasada relación con Youna y su amistad con Ivana Yturbe y Delany López.

Incluso, confesó que sí descubrió que Bryan Torres, padre de su última hija, le fue infiel; sin embargo, lo que causó la sorpresa de los televidentes fue el preciso momento en que recordó episodios de su juventud y resaltó la labor de su progenitora.

Sentada en el sillón rojo, la joven de 23 años detalló que era rebelde en el pasado e hizo cosas que no debía como probar sustancias ilícitas, pero afortunadamente nada de sus travesuras pasaron a mayores porque Melissa Klug siempre estuvo detrás de ella con mano dura. ¡La calificó como 'Hitler'!

"He probado, pero para eso estaba 'Hitler', mi mamá, ella te volteaba", respondió Samahara con total honestidad, dejando claro que la 'Blanca de Chucuito' no dudaba en alzar la mano para encaminarla por el buen camino.

Samahara Lobatón revela cómo la castigaba su madre

La influencer reconoció la importancia de que su madre haya sido tan estricta con ella en el pasado para ponerle límites. Asimismo, con tono irónico se animó a señalar que la expareja de Farfán tenía "fuerza de un hombre", dejando en claro la potencia de sus castigos.

"Lo necesitaba. Me volteaba desde que ingresaba a la casa, por algo ha vivido tanto... (¿Te daba duro?) Sí. (¿Con qué? ¿Con correa, con chancleta?) No necesitaba nada de eso. (Puñetazo limpio). Tiene la fuerza de un hombre, literalmente", acotó en 'EVDLV'.

Seguidamente, la hija de Abel Lobatón sostuvo que nunca le levantó la mano a su madre en respuesta a la forma en que era castigada por su comportamiento.

¿Samahara Lobatón mejor mamá que Melissa Klug?

Por último, otra de las respuestas que remeció la farándula peruana estuvo relacionada con si se consideraba mejor madre que Melissa Klug. Samahara respondió con un rotundo "NO", pero el conductor del programa reveló que ella había cambiado su respuesta, pues cuando pasó al polígrafo dijo todo lo contrario.

"Mi mamá es una excelente mamá, más que un cambio de pregunta fue que yo estaba en duda en la respuesta. Yo me considero una excelente madre, pero siento que mi mamá no ha tenido métodos ortodoxos, más de la época antigua. Pero hoy en día mi mamá, es otra mamá", sentenció.

De esta manera, Samahara Lobatón se sentó en el sillón rojo y contó detalles de su vida privada frente a las cámaras de televisión, incluyendo algunos recuerdos de su juventud, como el drástico castigo que le daba su madre, Melissa Klug.