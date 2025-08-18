Cristorata anuncia que visitará a Martín Vizcarra en penal de Barbadillo: "Voy a tener que llevarle su frutita"

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cristopher Puente Viena, conocido como Cristorata, confirmó que visitará a Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo para llevarle fruta y detalles, tras su traslado y cinco meses de prisión preventiva. El streamer resaltó la cercanía que ha generado con el expresidente y pidió paciencia y esperanza para que todo se resuelva correctamente.

Cristorata visitará a Martín Vizcarra

El popular creador de contenido no dudó en expresar su deseo de acercarse a Martín Vizcarra, más allá de lo mediático. Durante una transmisión en Kick, Cristorata explicó que su visita será "off stream", para mantener la intimidad y respetar el momento.

"Voy a tener que llevarle su frutita. Y sí, yo lo voy a visitar. Más allá de hacer stream con él, lo he conocido como Martín, como un ser humano, no como un expresidente ni como un ingeniero. A mí me ha caído muy bien, me ha demostrado lo que es humildad y sencillez. Para ser un expresidente, no vive en lujos, eso habla muy bien de él", comentó el streamer.

Además, recordó su famoso ajiaco: "Mi ajiaco lo va a poner de ánimos. Aunque sé que mi ajiaco no le gusta a cualquiera, él me lo recibió de buena manera, me acuerdo". El gesto, según Cristorata, refuerza el vínculo personal que ha desarrollado con Martín Vizcarra y que trasciende la política.

¿Cómo se conocieron Cristorata y Vizcarra?

El acercamiento entre Cristorata y Martín Vizcarra se hizo público a fines de 2024, cuando protagonizaron un encuentro que rápidamente se volvió viral. Entre pionono, pichanga y videos para TikTok, la relación entre el streamer y el exmandatario capturó la atención de miles de usuarios.

La entrevista combinó humor, recuerdos y críticas políticas. Martín Vizcarra, por ejemplo, compartió experiencias paranormales vividas en Palacio de Gobierno y cuestionó la propuesta de la presidenta Dina Boluarte sobre cocinar con 10 soles.

Incluso el expresidente bromeó sobre su nariz: "Mi sex appeal es mi nariz. ¿Narizón? A mucha honra", dijo, dejando ver su lado más humano y cercano.

Cristorata, por su parte, ha dejado claro en varias ocasiones que valora la sencillez del expresidente y el trato personal que ha recibido, más allá de cualquier figura pública. Este vínculo, según el streamer, es lo que motiva su visita y los detalles que planea llevar a Barbadillo.

Cristorata confirmó que visitará a Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo y le llevará fruta y su famoso ajiaco, reafirmando la cercanía personal que ha desarrollado con el expresidente.