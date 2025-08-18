Intervención a avioneta boliviana en pista clandestina en Cusco: "No se hizo ninguna captura ni se decomisó cargamento de droga"

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista con Exitosa, el experto en temas de narcotráfico, Pedro Yaranga, se pronunció tras la intervención de una avioneta con matrícula boliviana en una pista de aterrizaje clandestina ubicada en el distrito de Echarate, en Cusco. Según precisó, los militares y efectivos policiales peruanos no realizaron la captura de los responsables ni incautaron droga.

Narcotraficantes migraron a Cusco

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Te Escucha, Yaranga indicó que desde hace más de dos años, los narcotraficantes han migrado al Cusco, con la finalidad de levantar pistas clandestinas; ello se realizaría en complicidad de los mismos pobladores.

"En el caso exacto de la avioneta, al notar la presencia militar, al parecer, lo que han hecho es simplemente chocar la avioneta y abandonar en el lugar, no se ha hecho ninguna captura ni se ha decomisado el cargamento de droga, probablemente eso lo hayan puesto a buen recaudo", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el experto brindó detalles de lo que fue dicha intervención que estuvo a cargo de agentes militares del Comando Especial VRAEM y de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según detalló, aquellos efectivos realizan la labor que pueden con respecto a inteligencia. "Se ha golpeado a un sector de la PNP que trabajaban en inteligencia", añadió.

Golpe a trabajo de inteligencia de la PNP

En tal sentido, indicó que actualmente, ya se debieron registrar las capturas de alguno de los integrantes de dichas organizaciones que trafican droga en la zona; sin embargo esto no ocurre debido a que en las operaciones contra el terrorismo, solo se informa sobre ubicaciones de lugares clandestinos, no se concluye la detención de los responsables.

"Es una señal de lo que hace falta, el trabajo realmente de inteligencia, personal que ya estaba capacitado, que ya había hecho inteligencia pormenorizado por años, han sido desplazados hacia otras unidades y parece que este año se adolece de este tipo de especialistas", detalló Yaranga.

Según el experto, las narco-avionetas se encuentran en territorio boliviano, en diferentes zonas que les "facilitaron" durante el Gobierno de Evo Morales. "Todas esas avionetas están en Bolivia, de Bolivia vienen a Perú, luego llevan droga, Bolivia se ha convertido en un país, centro de distribución del narcotráfico en América Latina", añadió.

De esta manera, el experto en temas de narcotráfico, Pedro Yaranga, informó que agentes militares del Comando Especial VRAEM y de la Policía Nacional incautaron una avioneta con matrícula boliviana tras descubrirla en una pista de aterrizaje clandestina ubicada en el distrito de Echarate, en Cusco.