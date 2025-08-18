Samahara Lobatón sorprende al revelar el sueldazo que gana como influencer: "Para vivir en paz"

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En su regreso al sillón rojo de El valor de la verdad, Samahara Lobatón sorprendió al revelar el sueldazo que gana como influencer, causando revuelo entre los televidentes. La ex chica reality dejó en claro que sus ingresos por redes sociales pueden alcanzar cifras que muchos no imaginarían

Lo que gana Samahara como influencer

Motivado por la confianza del momento, Beto Ortiz fue directo al grano y le preguntó cuánto gana realmente como influencer. Al principio, Samahara Lobatón trató de esquivar el tema respondiendo apenas: "Muy bien, para vivir en paz". Sin embargo, terminó revelando los montos aproximados que percibe por publicidad y campañas en redes sociales.

Durante la entrevista, contó que en un "buen mes" puede llegar a generar hasta S/40.000, mientras que en un "mal mes" sus ingresos bordean los S/10.000. La cifra impactó al conductor, quien no tardó en bromear: "¿Sabes que ganas más que Dina Boluarte?", haciendo referencia a la presidenta del Perú.

Ante el asombro general, Samahara Lobatón aclaró rápidamente que su trabajo no siempre da los mismos frutos y que la rentabilidad varía según la temporada: "No quiere decir que todos los meses son buenos para mí, porque también ha habido temporadas feas".

Beto Ortiz no se quedó tranquilo y se puso a hacer cálculos rápidos, estimando que, si tuviera seis meses buenos y seis malos, estaría ganando alrededor de S/300.000 al año. Entre risas, ella solo atinó a responder: "No siempre", dejando entrever que sus ingresos pueden fluctuar mucho dependiendo de la época.

Samahara confiesa que engañó a Youna

Samahara también se sinceró sobre su relación de cinco años con Youna, padre de su primera hija. La influencer confesó que llegó a desenamorarse por completo y que, durante ese proceso, cometió una infidelidad. "Me había aburrido de estar con él", relató.

Incluso contó que viajó a Estados Unidos con la intención de salvar la relación, pero que sus sentimientos habían cambiado: "Toma la decisión de irse a Estados Unidos con su familia, sabiendo que tenía una mujer y su hija acá en Perú, y en ese camino que se va me doy cuenta de que ya no quería estar con él y ahí es donde yo le saco la vuelta", explicó.

El desgaste en la relación fue tan evidente que Samahara Lobatón no veía motivos para continuar. "Cuando ya no quieres estar con una persona te das cuenta de que ya no hay nada que hacer, por más que tengas hijos el amor ya no va a volver", afirmó.

Con estas declaraciones, Samahara Lobatón dejó en claro el sueldazo que gana como influencer, precisando que sus ingresos varían dependiendo de la temporada y el tipo de campañas publicitarias que realiza en redes sociales.