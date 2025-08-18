Animador de La Bella Luz sufre robo de celular: Filtran contenido privado y lo extorsionan

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

José Burga, animador de La Bella Luz, atraviesa un momento difícil luego de sufrir el robo de su celular. Según informó a través de sus redes sociales, delincuentes no solo accedieron a su dispositivo, sino que también filtraron contenido privado. Además, denunció que estos mismos individuos lo están extorsionando, aprovechándose de la situación.

José Burga denuncia extorsión tras hackeo

El popular animador José Burga se pronunció este domingo tras convertirse en víctima de un presunto caso de extorsión que ha sacudido el mundo farandulero.

Según explicó en un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, su celular fue robado y, posteriormente, habrían ingresado a su cuenta de Instagram para difundir fotografías íntimas sin su autorización.

"Por favor, no responder ningún chat hasta que yo me pronuncie en una transmisión. Me siguen haciendo llamadas y mensajes extorsionando, manchando mi imagen", señaló José Burga, quien enfatizó que, pese a haber asegurado sus cuentas, los mensajes y llamadas de extorsión no han cesado.

El animador de La Bella Luz aclaró que no solo se trata del robo de su celular, sino de un hackeo que ha permitido la difusión de contenido privado. José Burga recalcó que algunas de las imágenes que circulan no le pertenecen y que ya ha iniciado acciones legales para recuperar el control de sus redes sociales.

Asegura que material filtrado no es suyo

El tiktoker 'Carlitos TV' también se pronunció sobre el caso, indicando que, además de fotos, se habrían filtrado videos íntimos supuestamente obtenidos durante el hackeo.

Entre el material difundido, se encuentra una fotografía en la que José Burga aparece sosteniendo un arma de fuego, pero el animador negó totalmente que las imágenes fueran suyas.

José Burga reiteró su llamado a la calma y responsabilidad de sus seguidores, pidiendo explícitamente que no compartan ni den crédito a ningún contenido que esté circulando. "Ya estoy tomando las medidas legales y técnicas para recuperar el control. Gracias por su apoyo y comprensión en este momento tan difícil", agregó.

El caso ha generado revuelo en redes sociales y medios locales, con varios seguidores expresando su apoyo y solidaridad con el conductor de La Bella Luz.

José Burga continúa enfrentando las consecuencias del robo de su celular, un hecho que derivó en la filtración de contenido privado y extorsión. El animador de La Bella Luz ha reforzado la seguridad de sus cuentas y ha iniciado acciones legales para recuperar el control de su información.