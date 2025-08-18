Estado de emergencia en Pataz: "Ha regresado la calma, sí hay un mayor control", afirma consejero regional

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En comunicación con Exitosa, el consejero regional por Pataz en La Libertad, Frank Solorzano, indicó que el estado de emergencia en dicha zona ha regresado la "sensación de calma" en la población, sin embargo, indicó que la medida afecta a algunos ciudadanos.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Solorzano se refirió a la crisis de delincuencia y criminalidad que se viene presentando en diversas partes de Trujillo, en La Libertad; ello en el marco del atentado contra un vivienda ubicada en la avenida Perú.

"Hay que evaluar bien, durante este tiempo, las fuerzas del orden o prácticamente los efectivos policiales con las Fuerzas Armadas que están en el control del distrito de Pataz, está habiendo una aparentemente calma, ha vuelto la calma. Sí hay una medida disuasiva, hay un mayor control, pero también afectan a algunos pobladores del distrito de Pataz", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el funcionario reconoció que efectivamente, los pobladores de Trujillo, se mantienen en un constante preocupación y temor ante los recientes hechos de criminalidad ocurridos en la ciudad; ello se ve sumado a que las autoridades no estarían respondiendo a la lucha contra dichos actos delictivos.

Sobre propuesta de declarar estado de sitio

En tal sentido, se refirió a la propuesta de declarar estado de sitio en Trujillo debido al último atentado contra una vivienda, en la cual detonaron dinamitas. Según indicó, se toma esta medida para frenar estos hechos; sin embargo, no habría un asesoramiento correcto sobre lo que implica esta propuesta.

"Realmente es un régimen de excepción que se declara en situaciones de invasión, de guerra exterior o guerra civil y eso no está pasando acá en la ciudad de Trujillo, lo que acá está pasando es un terrorismo urbano que se tiene que actuar directamente para capturar y ubicar a las cabecillas de estas bandas criminales", enfatizó Solorzano.

Como se recuerda, el pasado 15 de agosto, el gobernador regional de la Libertad, César Acuña, hizo un pedido directo a la administración de Dina Boluarte para declarar Trujillo en estado de sitio para que se pueda recuperar el orden interno a la brevedad.

De esta manera, el consejero regional por Pataz en La Libertad, Frank Solorzano, se pronunció ante la propuesta de declarar estado de sitio en Trujillo. Además, indicó que el estado de emergencia en Pataz, sí ha funcionado y actualmente, se encuentran en calma.