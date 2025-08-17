Jefferson Farfán reacciona luego de ganarle juicio a Magaly Medina: "Todo llega a su tiempo, dame luz bebé"

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la decisión de la Corte Suprema que rechaza el recurso de nulidad presentado por Magaly Medina, que pone fin a años de enfrentamiento en los tribunales entre Jefferson Farfán y la conductora de televisión, quien fue condenada por violación a la intimidad agravada, el exfutbolista se manifestó tras el triunfo judicial a través de sus redes sociales.

Farfán celebra decisión judicial

Luego del fallo a su favor, la reacción de Jefferson Farfán no se hizo esperar. Este domingo 17 de agosto, a través de su cuenta de Instagram, el exfutbolista decidió publicar un mensaje que muchos han interpretado como una clara alusión a su victoria contra Magaly Medina.

"Todo llega a su tiempo, dame luz bebé. Que hermoso día soleado. Feliz domingo a todos", dice en la historia de la red social.

Cabe señalar que, durante los años del proceso, el exfutbolista permaneció en silencio respecto a los pormenores judiciales, pero su reacción tras el fallo generó múltiples reacciones en la prensa y en redes sociales.

Publicación de Farfán tras decisión judicial

Fallo a favor de Farfán

El pronunciamiento judicial se dio luego de que en 2019 Medina difundiera en su programa imágenes del interior del departamento de Farfán en Miraflores, cuando aún era pareja de la cantante Yahaira Plasencia, lo que resultó en una demanda al considerarlo una invasión a la privacidad del exfutbolista.

Tras varias instancias, la última un recurso de nulidad ingresado por la conductora de televisión, el Poder Judicial reafirmó la condena de 2 años y 8 meses de prisión efectiva, convertidas en 138 jornadas de servicio comunitario, y el pago de una reparación civil de 300 mil soles.

La decisión definitiva no deja margen de apelación para la presentadora de televisión. De no cumplir con la sentencia, Medina podría afrontar la revocación de la conversión de su pena o el embargo de sus bienes.

El último recurso presentado por Magaly Medina, se alegaba que no se podía condenar por violación a la intimidad porque, asegura, las actividades que hacía Jefferson Farfán en su departamento podían verse y grabarse desde la calle. Inclusive, se cuestiona la reparación civil calificándola como injustificada, sin embargo, los jueces de la Sala Suprema Penal Transitoria no analizaron o rebatieron estos argumentos.

Además, en la decisión final los magistrados advirtieron que el recurso de nulidad fue indebidamente admitido por la Sala Superior, pues el Código de Procedimientos Penales señala que cuando se trata de delitos de acción privada, solo llegan casos de calumnia, difamación e injurias.

Es por esta medida a su favor que el exdeportista Jefferson Farfán realizó una publicación a través de sus redes sociales, que muchos han tomado como una reacción al fallo tras años de disputa legal con Medina.