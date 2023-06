Adolfo Aguilar conducirá el nuevo programa de América TV: Descubre el formato y fecha de estreno

Adolfo Aguilar toma la batuta en el nuevo programa de América TV de este 2023. Bajo el nombre de "¿Cuál es el verdadero?", esta emocionante propuesta televisiva llegará a las pantallas a partir de julio. En una primicia revelada en la mañana de hoy, se ha presentado un adelanto del programa que nos ofrece un vistazo al intrigante formato que promete sorprender a los concursantes y al público.

El escenario, meticulosamente diseñado durante todo un mes, se convertirá en el telón de fondo de este desafío de descubrir la verdad. Adolfo Aguilar está dispuesto a brindar todo su talento en la conducción esta apasionante producción. El adelanto nos incita con preguntas como: "¿Alguna vez te han engañado? ¿Por qué no te diste cuenta?".

El formato del programa se basa en un emocionante juego de elección, donde los participantes deberán discernir entre varias opciones, sabiendo que solo una de ellas es verdadera. Dos impostores se enfrentarán a un concursante genuino, desafiando así su capacidad de detectar la autenticidad. Con una dinámica llena de sorpresas, "¿Cuál es el verdadero?" promete mantenernos al borde del asiento mientras intentamos descifrar quién dice la verdad.

La llegada de Adolfo Aguilar como conductor a este proyecto de GV Producciones ha generado gran expectación, y sin duda su carisma y talento serán ingredientes clave para el éxito del programa. Estamos ansiosos por presenciar este intrigante desafío que nos llevará a cuestionar nuestra habilidad para distinguir lo auténtico de lo falso.

En un mensaje conmovedor dirigido a sus seguidores, Gisela Valcárcel ha comunicado que esta elección ha sido resultado de una extensa etapa de reflexión. Su objetivo es explorar nuevas actividades sin abandonar su pasión por la televisión. Aunque aclara que no estará en la pantalla, seguirá vinculada al mundo televisivo de alguna manera.

"Quiero contarles algo que he venido guardando desde hace ya varios meses y no encontraba el momento exacto para decirles. Este año no haré televisión, es decir, no estaré frente a cámaras. No dejo la televisión, porque uno nunca deja lo que ama, no estaré al frente", expresó Gisela Valcárcel, quien también es gerente de GV Producciones.