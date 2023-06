Gisela Valcárcel tras comentario de Daniela Darcourt: "Sergio George no se burla de los sueños de nadie"

La popular 'Señito', Gisela Valcárcel, se mostró molesta por las palabras de Daniela Darcourt. La salsera señaló que Sergio George estaría "jugando" con los sueños de los artistas.

En la última edición del programa América Hoy, la reconocida conductora de televisión expresó que se encontraba en desacuerdo con los comentarios de la salsera.

En esa línea, dio a conocer que este martes empezarán las grabaciones con las afortunadas ganadoras de 'La Gran Estrella'.

"Durante este tiempo me he mantenido lo más alejada de cámaras, pero si ingreso hoy es por lo que acabo de escuchar. Estoy en desacuerdo con lo dicho por Daniela Darcourt, ha dicho que Sergio George estaría jugando con los sueños de nosotros, quiero decirles algo, a las 6:00 a.m. de hoy yo aprobaba lo último que ha hecho durante la noche de ayer el señor Sergio, me refiero al videoclip que mañana se grabará con las ganadoras de 'La Gran Estrella'", expresó Valcárcel.