Alejandro Pino, exsaliente de Adolfo Aguilar, se convierte en padre: "Mi verdadera historia acaba de empezar"

El exintegrante de "Esto es guerra", Alejandro Pino, anunció mediante redes sociales que se convirtió en padre de una pequeña bebé, lo cual generó suspicacias, pues no se le conocía pareja después de Adolfo Aguilar; además, muchas personas se preguntaron como llegó a ser padre teniendo en cuenta su orientación sexual.

Alejandro Pino, quien también es conocido como "Chocolatito" tomó su cuenta de Instagram para hacer una publicación que tomó por sorpresa a todos sus seguidores, pues anunciaba la llegada de su primera hija con un emotivo mensaje al que reaccionaron varias de sus amistades y seguidores.

No pasó mucho tiempo para que sus amigos llenaran los comentarios de felicitaciones y celebración por su nueva faceta como padre. Pero por otro lado, muchas personas empezaron a preguntar como llegó a ser padre si él es abiertamente gay.

Según redes sociales, el popular 'chocolatito' habría empezado una relación con un ingeniero civil de nacionalidad española llamado Juanjo Ropis, y todo parece indicar que ambos habrían decidido convertirse en padres; lo que se no sabe es cual fue el método que usaron para lograr formar su familia, pero Juanjo también compartió su felicidad en redes sociales.

"Acabas de nacer y ya has sacado lo mejor de mi, un amor que difícilmente se puede expresar con palabras. Me has hecho sentir emociones que nunca antes había experimentado, realmente ser padre es un acontecimiento maravilloso. Será una aventura, pero será la más bonita y emocionante de todas. Me vas a impulsar a sacar la mejor versión de mí mismo porque tengo que ser un ejemplo para ti. Bienvenida al mundo, Aitana", escribió Juanjo en publicación de Instagram, acompañado de una foto de su hija.