Álvaro Paz de la Barra se habría reconciliado con Sofía Franco tras bochornosas peleas: "Creímos en el perdón"

Álvaro Paz de la Barra ha vuelto a generar polémica con sus recientes declaraciones sobre su relación con su aún esposa Sofía Franco. El exalcalde de La Molina dejó entrever que la exconductora y él se habían reconciliado después de haberse perdonado por los escándalos que protagonizaron.

'Magaly TV, la firme' presentó imágenes de un reciente mitin del político de Paz de la Barra, donde afirma que la periodista de espectáculos le está dando publicidad gratis.

"Dirá: 'Está usando a su esposa', No la estoy usando porque ella y yo creímos en el amor, pero sobre todo en el perdón. ¿Quién no cree en el perdón?", comentó el exalcalde de La Molina.

El político incluso se refirió a los calificativos de "pegalón" que se le pusieron después de las imágenes de maltratos con Sofía Franco, pero lo usó para decir que le "pegará a la corrupción", reforzando con ello su discurso político.

Hace unos días, la exconductora de 'Amor amor amor' dijo que cuando ella se casó con Álvaro de la Barra pensó que era para siempre y actualmente no tiene la necesidad de romper su vínculo formalmente, debido a que no sale con nadie más desde su ruptura.

"Cuando uno se casa cree que es para siempre (...) El matrimonio se pudo dar, no nos hemos divorciado, porque él se rehúsa. Yo no he estado con nadie más después de mi separación, por ahora no urge el papel", indicó a América TV.