Durante la última emisión en vivo de su programa 'Sábado con Andrés', el carismático conductor Andrés Hurtado mostró su incomodidad y molestia debido a un problema técnico con uno de los parlantes, lo cual desencadenó críticas directas hacia su equipo de producción.

Problema técnico en 'Sábado con Andrés'

Desde los primeros minutos del programa, Andrés Hurtado interrumpió la transmisión para señalar que uno de los parlantes no estaba funcionando correctamente. Visiblemente molesto, cuestionó la falta de previsión por parte del equipo técnico, expresando: "No funciona. Cien personas en producción y no saben que no funciona el parlante ".

Andrés explota con sus trabajadores

La molestia de Andrés Hurtado fue en aumento mientras continuaba en vivo. Dirigiéndose específicamente a José, un miembro de su equipo, enfatizó la necesidad de mayor atención y respeto hacia el público y hacia él mismo. El polémico conductor manifestó su indignación diciendo:

""Que alguien de producción esté atento. Por lo menos José que tu gente esté atenta. Hay que tener un poco más de respeto, tanto para el público como para mi persona. Si a los ingenieros de sonido no les importa, pues a nosotros sí nos importa".

El punto culminante de su frustración llegó cuando sugirió que aquellos que no estén interesados en el programa deberían considerar renunciar.

"Les pido por favor un poco de respeto. No les voy a estar llamando la atención a cada rato en el programa en vivo, porque una cosa es una broma y otra una falta de respeto. Si no les interesa el programa, pues lárguense . Perdón público pero no se puede aceptar eso. Diez años por gusto y diez años por las puras están acá", añadió Andrés.

Andrés Hurtado se junta con Tinelli

El pasado 19 de junio, Andrés Hurtado compartió en redes sociales un encuentro con Marcelo Tinelli en Miami, quien confirmó su próximo viaje a Lima. El conductor argentino expresó entusiasmo por la gastronomía peruana y mencionó haber disfrutado de un ceviche preparado por Milett Figueroa, su pareja.

"Ya comí un ceviche de verdad , Milett me lo hizo bien , yo como ceviche de Perú siempre", comentó el conductor del programa 'Bailando'.

El conductor peruano Andrés Hurtado, conocido por su franqueza y carisma en la televisión peruana, no dudó en mostrar su descontento ante problemas técnicos durante su programa en vivo, 'Sábado con Andrés'. Este incidente refleja su compromiso con la calidad del espectáculo y el respeto hacia su audiencia.