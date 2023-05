Arcángel pide "un aplauso" para la Policía tras ser intervenido: "Están haciendo su trabajo, que bueno"

21/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Austin Agustín Santos, conocido mundialmente como Arcángel, se pronunció tras ser intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) horas antes de su presentación en el "Reggaetón Lima Festival", donde cantó junto a varios artistas del género urbano.

El vídeo

En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a difundir vídeos del cantante. Como se sabe, la PNP suele parar vehículos en varias partes de la capital para verificar que todos los documentos, tanto del chofer como del auto, estén en orden. En esta ocasión, le tocó a Arcángel.

En las imágenes publicadas se puede ver que todo ocurrió en horas del día. El artista internacional bajó de su camioneta con su agente de seguridad y algunos miembros de su staff, quienes se vieron asombrados por lo sucedido. De igual manera, estuvieron muy atentos ante las peticiones de las autoridades.

Reacciones en redes sociales

Las imágenes de la intervención al cantante, conocido como 'La Maravilla', causaron revuelo en las plataformas digitales. Ante ello, miles de usuarios expresaron su decepción con las autoridades por detener al artista internacional horas antes de su presentación en el Estadio San Marcos, pues señalaban que podía perjudicar en su performance.

Asimismo, criticaron a los policías que estaban realizando el operativo por no reconocer al cantante y hacerlo pasar por un bochornoso momento. En tan solo minutos, el nombre del rapero y compositor se volvió tendencia en Perú.

Arcángel se pronunció

El conocido como 'Papi Arca' se tomó unos minutos de su concierto para referirse al tema y manifestó no tener problema con que lo revisen "todas las veces que quieran".

"Yo la paso bien cada vez que piso este país. Lo pueden hacer la próxima vez que, como quieran, me la voy a pasar cabr*n. No tengo problema, me pueden revisar todas las veces que quieran", dijo.

Asimismo, el cantante aseguró que nadie podía dañar su imagen, puesto que él es proveniente del "bajo mundo" y conoce todo lo relacionado a ese ambiente social.

"A un artista como yo usted no jod* su imagen porque yo soy del barrio, yo vengo del bajo mundo. Eso a mi no me jod*, a mi me hacen eso hasta del lugar de donde yo vengo, por eso estamos bien", agregó.

Finalmente la leyenda urbana pidió a sus fanáticos un aplaudo para los agentes policiales indicando que estaban "haciendo bien su trabajo".

"Gracias Perú por quererme, si pensaban que subiendo la noticia, me iban a jod*r? no no no. Así que un aplauso para la Policía del Perú. Están haciendo su trabajo, que bueno", finalizó.

Luego de sus declaraciones ante el Estadio San Marcos, Arcángel continuó con su repertorio de canciones. Sin duda el ser intervenido por la Policía Nacional del Perú, es un hecho que quedará grabado en la memoria del cantante de reggaetón y sus fanáticos.