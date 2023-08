Austin Palao dedica tierno mensaje a Flavia Laos: "Nos tenemos el uno al otro"

02/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de los fuertes rumores de una posible separación, Austin Palao sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía junto a Flavia Laos, en la que incluyó un tierno mensaje dedicado a la influencer.

Le dedicó un tierno mensaje

A través de sus redes sociales, el modelo compartió una serie de fotos en las que aparece con Flavia Laos disfrutando de unas vacaciones en distintos puntos de Estados Unidos.

Esto, luego de que la cantante recibiera varios saludos por parte de sus familiares, amigos y fanáticos debido a la celebración de su cumpleaños número 26.

"We have each other, everything else is noise", se lee en la publicación compartida. Dicho mensaje se traduce como: "Nos tenemos el uno al otro, todo lo demás es ruido".

Posterior a ello, Flavia respondió muy emocionada con palabras llenas de cariño dirigidas al ganador de una de las categorías del certamen 'Premios Heat 2023', Austin Palao.

"Te amo mi vida, qué lindos momentos, lo demás es puro ruido", comentó.

Descartan rumores de separación con viaje

Los también cantantes se dieron un tiempo para mostrar su amor y unirse en unas vacaciones soñadas, pues se mostraron muy románticos en el aeropuerto de Los Ángeles.

Aunque al principio, cada uno de ellos mostró historias por separado en sus respectivas cuentas de Instagram, al poco tiempo decidieron publicar imágenes juntos y revelar que habían viajado para pasar este fin de semana largo por Fiestas Patrias.

Asimismo, la intérprete de "Real bitch" mencionó en una de sus historias que el viaje es "una aventura cumpleañera", dejando en claro que ese fue el motivo principal de las vacaciones que tomaron. Como se recuerda, la cantante de reggaetón celebra su cumpleaños el 1 de agosto y este 2023 está cumpliendo 26 años.

La pareja no perdió el tiempo y decidieron ir al parque de diversiones "Pacific Park", para luego pasar por la rueda de la fortuna, donde se dieron una apasionado beso, descartando así los rumores de una crisis en su relación sentimental.

Cabe recordar que, anteriormente, Austin reveló el verdadero motivo de su ausencia en las publicaciones de Flavia y viceversa. Según afirmó, fue porque la cantante necesitaba promocionar su nuevo lanzamiento musical y buscaban que los medios de comunicación se centren solo en ella.

De esta manera, Austin Palao descarta que se encuentre separado de Flavia Laos, quien respondió con tiernas palabras la publicación que el influencer compartió en sus redes sociales.