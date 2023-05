Kendall Jenner ignora a Bad Bunny: El 'humillante' gesto de la modelo durante un partido de NBA

15/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A pesar de no confirmar oficialmente su relación, Bad Bunny y Kendall Jenner continúan acaparando las miradas de la presa y de sus fanáticos. La pareja fue captada sentada junto a la cancha el viernes por la noche en el "Crypto.com Arena" para el juego entre Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors de la NBA.

La modelo de 27 años y el cantante puertorriqueño parecían estar divirtiéndose mientras disfrutaban del sexto juego de las Semifinales de la Conferencia Oeste de los Playoffs de la NBA. Sin embargo, los internautas comentaron algunos gestos y actitudes que tuvo Jenner con Benito Martínez Ocasio, nombre real del cántate.

Polémicas actitudes

En el vídeo publicado, se observa que Bad Bunny està con un vaso en la mano e intenta hablar con la modelo, que lo ignora y empieza a saludar sus conocidos. En ese momento, el cantante de 29 años parece que vuelve a llamar a Kendall, pero de nuevo no tuvo respuesta por parte de la influencer.

Las redes rápidamente se llenaron de comentarios sobre lo ocurrido donde criticaban la actitud de la modelo y los fans del cantante le pedían que la deje: "Sal de ahí", "Se nota que no está interesada", "No te presta atención"', entre otros comentarios.

Primera aparición juntos

En febrero de este año, Bad Bunny y Kendall Jenner fueron captados protagonizando escenas comprometedoras en un club privado de Los Ángeles, desatando el inicio de los fuertes rumores de un nuevo romance. Según el sitio web estadounidense, TMZ, ambos estuvieron en la pista de baile, y entre canciones, aprovechaban para acercarse más hasta se besaron en varias oportunidades.

El último fin de semana, la estrella de las 'Kardashians', de 27 años, y el intérprete de 'Tití me preguntó', de 28, fueron vistos nuevamente en un restaurante de Beverly Hills. Según The Grosby Group, la supuesta pareja no habría estado sola, pues al sitio también llegaron Justin Bieber y su esposa Hailey, quienes son buenos amigos de Kendall.

Otras apariciones públicas

En los últimos meses, la nueva pareja ha sido captada asistiendo a varios eventos, como Coachella y la Met Gala. Este año, Bad Bunny fue el 'headliner' del famoso festival de música, que se llevó a cabo en California durante el mes de abril, fue en este evento que Kendall Jenner estuvo presente para apoyarlo durante su presentación.

Por otro lado, aunque no fueron visto juntos, ambos asistieron a la Met Gala 2023. Ambas celebridades arribaron por separado; pero fueron vistos llegando al mismo hotel y saliendo al mismo tiempo para asistir al after-party del evento.

Ante los recientes hechos entre Bad Bunny y Kendall Jenner, los fans están pendientes de sus apariciones en público y resaltan cada detalle, como en esta oportunidad lo fue la actitud de la modelo con el cantante durante el partido de la NBA.