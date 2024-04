¿Bebé, que fue? Fanáticas de Karol G se pelearon en medio del concierto: "Se sacaron la peluca"

15/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karol G brindó dos conciertos en Lima, el 12 y 13 de abril, respectivamente, convocando a una gran cantidad de personas para disfrutar de sus más conocidos temas. Sin embargo, también hubieron varios incidentes ya que en redes sociales se ha reportado más de una pelea entre las fanáticas de la 'Bichota'.

Las redes sociales, especialmente X, se han inundado de videos donde se muestra que varias fanáticas perdieron el control durante el concierto de la artista colombiana y terminaron agarrándose de los pelos, tirándose cachetadas y hasta empujándose en los asientos de la tribuna norte.

Uno de los videos más polémicos es donde se ve a dos chicas que se agarraron de los pelos y no podían ser separadas, por lo que fue necesaria la presencia de dos hombres que las jalaron con toda su fuerza para lograr que se suelten.

Solo en Perú se han visto estas mechas y según leo, sólo en el concierto de Karol G 😅 pic.twitter.com/ZIXyMpodK8 — 𝒥𝑒𝓃𝓃𝓎 Ⓤ 🐣 (@hottest092384) April 14, 2024

En otro de los clips se puede ver que un joven estaba golpeando a quien parecía ser su enamorada, por lo que varias personas intervinieron y se convirtió en una batalla de al menos cinco personas. Más allá dos jóvenes se tiraron varias cachetadas y tuvieron que ser separados por las demás personas que estaban alrededor.

Internautas reaccionan

Los videos no pasaron desapercibidos en todas las plataformas digitales y varios cibernautas comentaron lo terrible que les pareció ver ese tipo de escenas en un lugar que, se supone, debería ser de sana diversión.

"Confirmo, yo vi como una pareja de enamorados se sacaban la ñoña en pleno concierto; para eso van para pelearse", "Yo también, pero en algunos países las peleas fueron fuera del concierto y por querer entrar, aquí han habido micro peleas", "Solo puedo decir que su ex tenía razón pero en dejarlas", expresaron.

¿Qué temas cantó Karol G?

Se tiene conocimiento que Karol G toca aproximadamente 30 canciones de sus más recientes discos. Es así que el público peruano disfrutó de sus pegajosos temas y aquí compartimos la lista de canciones de su última presentación.

TQG (KAROL G & Shakira cover)

BESTIES

Mi cama

EL BARCO

X SI VOLVEMOS / Noche de sexo

Tusa

AMARGURA

BICHOTAG

OKI DOKI

Una noche en Medellín (Cris MJ cover)

QLONA

Sejodioto

Punto G

Bichota

CAROLINA

GATÚBELA

Tá OK

Ocean

PERO TÚ

MERCURIO

A ella

Créeme (DENNIS, MC Kevin o Chris, Maluma & KAROL G cover)

MIENTRAS ME CURO DEL CORA

CONTIGO

Ojos ferrari

TUS GAFITAS

CAIRO

MI EX TENÍA RAZÓN

KÁRMIKA (KAROL G, Bad Gyal & Sean Paul cover)

GUCCI LOS PAÑOS

200 COPAS

MAMIII (Becky G x KAROL G cover)

AMARGURA (Sung by second time)

PROVENZA / PROVENZA - REMIX Tiësto

Es así que, Karol G fue un fenómeno durante su estadía en Lima, pero lamentablemente varias fanáticas pelearon y arruinaron la experiencia del concierto.