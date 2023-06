Briyit Palomino afectada por su estado de salud: "Tengo una pequeña molestia en el busto"

"La Vampiresa de la cumbia" y exvocalista de la agrupación Lérida, Briyit Palomino se siente visiblemente preocupada y afectada por su estado de salud. De regreso a Lima se mandará a chequear el busto tras molestias en dicha zona.

La cantante mostró preocupación por su estado de salud, puesto que afirma haberla descuidado por el trajín del trabajo. Sin embargo, tiene esperanza que tras los chequeos de rutina no sea nada de gravedad.

Asimismo, "La Vampiresa de la cumbia" dijo que continuará desarrollando su arte porque es lo que ella escogió por vocación.

Por otro lado, Briyit Palomino se encuentra agradecida con el público por la acogida de su nuevo sencillo "Aquí abajo" que ha sido ampliamente difundido por las plataformas digitales y que es un motivo para sentirse orgullosa del trabajo que viene realizando en la industria de la música peruana.

La cantante peruana hace algunos meses hizo públicas denuncias de hostigamiento psicológico por su aún pareja.

Briyit mencionó que, Jim Bryan Celis la habría utilizado económicamente y que la maltrataba psicológicamente durante su relación.

La cantante no se guardó nada y reveló que su expareja era un convenido y la usó para sus fines propios sin importarle el esfuerzo que ella había realizado para conseguir el dinero.

"Me utilizó y me explotó, me hizo invertir todo lo que había trabajado durante una temporada. Me quedé en cero, él me hizo invertir en otros negocios y ahora es él quien está ganando con toda la inversión que hicimos en su momento", manifestó.