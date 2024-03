¡Arriesgó su vida! Hombre se para enfrente de un micro y se cuelga del espejo para que su hija suba

Un hecho ocurrido en la avenida Duarte Quirós, en Córdoba causó gran conmoción entre los internautas al ver cómo un hombre de familia arriesgó su vida tras pararse delante de un transporte público para hacer que se detenga y así su hija no llegue tarde a su escuela.

Muchos padres demuestran que están dispuestos a todo con tal de ver felices a su hijos, sin importar la edad que tengan y el sacrificio que tengan que hacer, tal como se registró en el clip compartido por @porqueTTarg, en X (antes Twitter).

En el material audiovisual, de solo un minuto y 23 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un micro no se detiene en su paradero oficial debido a que ya se encontraba repleto de personas, pero ello no fue comprendido por un hombre que en su desesperación por hacer que su pequeña niña suba se puso delante sin importarle que con ello podría sufrir un accidente.

En la escena, se ve cómo el padre no se retira a pesar de que el vehículo avanza lentamente, y tras no ver resultados favorables, procede a treparse y colgarse del espejo retrovisor hasta arrancarlo,

"Me llevas o me pasas por encima, dale o perdés ese parabrisas. Perdés ese y tenés que parar", se escucha decir al hombre, mientras que su hija trata de tranquilizarlo y conseguir que desista de su acción.

Finalmente, se dio por vencido, se descolgó y golpeó con el puño la puerta del ómnibus que siguió el recorrido.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la actitud desafiante del hombre, asegurando que daba mal ejemplo a su hija al no tener paciencia para esperar otro vehículo.

"Pobre la hija teniendo que ver esas escenas del padre", "no se 'sobreactúa' a veces no queda otra, se nota que nunca tomaste un micro", "el colectivero ya va en falta porque tiene un límite de pasajeros que puede ir parados, un poco más y no van arriban del techo", "salir una hora antes no era una opción al parecer", "que aprenda a levantarse más temprano, qué lección le está dando a la pequeña", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.