Cachay arremete contra Dayanita por hablar mal de JB en "El reventonazo de la chola"

El popular actor cómico Cachay arremetió contra su colega Dayanita, esto tras las últimas declaraciones que la actriz iquiteña diera en el programa "El reventonazo de la chola", donde atacó a Jorge Benavides.

En un inicio, el cómico que pertenece al programa "El jirón del humor" dijo que se siente feliz por el rating que el programa de Latina TV, pues ha llegado a tener las mismas cifras que su competidor directo "JB em ATV".

Por otro lado, se refirió a las recientes declaraciones que Dayanita ha tenido hacia Jorge Benivides en el programa que conduce "La chola chabuca".

"No es lo correcto, hay que respetar", dijo tajantemente.

Dayanita fue invitada al programa de María Pía Copello y se le consultó sobre las declaraciones de Jorge Benavides acerca de ella. La integrante de "La casa de la comedia" no mostró arrepentimiento alguno por sus palabras anteriores y reafirmó sus afirmaciones.

Sin embargo, expresó su gratitud hacia quienes le brindaron la oportunidad de trabajar, aunque admitió que debió haber llamado directamente a su jefe en lugar de comunicarse con su esposa.

La exintegrante de "JB en ATV" buscó aclarar las afirmaciones del humorista de ATV y reconoció que debió haberse comunicado directamente con su mentor en lugar de hacerlo con su esposa.

"Quiero agradecer a todos, como en su momento lo hice. Sé que no hablé mal, solo dije lo que tenía que responder, pero de mi exjefe y excompañeros nunca hablé mal. Siempre diré que estaré agradecida con todos, con Jorge, porque gracias a él y el programa yo he recibido el cariño del público", declaró.

"Yo nunca me he expresado mal, yo siempre hablo bien de todos y soy agradecida. A mí jamás el dinero me va a hacer creída, porque yo siempre seré tal cual", agregó.